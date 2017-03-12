〈南部〉大林蒲遷村普查 在地人促查幽靈戶
2017-03-12
〔記者黃旭磊／高雄報導〕大林蒲地區將進行遷村說明會，在地人要求市長陳菊徹查幽靈人口。
高雄市府今天（十二日）於大林蒲舉辦遷村說明會，先前，市長陳菊於林全院長到訪時，曾向居民承諾全面普查意見，而副市長許立明也說「陳菊任內不可能遷村」，不過，相關承諾可能跳票。在地民間監督大林蒲鳳鼻頭遷村聯盟、要健康婆婆媽媽團高雄團等人士認為，「普查需排除幽靈人口，另外，不能以低房產估價，需以地換地。」
要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊為在地人，洪秀菊說，十年前紅毛港遷村時，估計有二到三百戶遷到大林蒲，另外，里長選舉時也有幽靈戶，「民政局說，從戶籍看不到幽靈人口，這是百分之百謊言。」
洪秀菊表示，除了幽靈戶，政府要用房產估價發給補償，「這邊房價這麼低，居民怎麼願意，建議用建地地坪換地的方式替代。」另外，林全院長到訪時在地提出意見，未納入官方版普查，為此，沿海六里將推動民間版遷村普查，反映地方心聲。
民間監督大林蒲鳳鼻頭遷村聯盟執行秘書蘇鈺雯表示，民政局說沒有幽靈人口是騙人的，小學入學每班有十二人，卻只有七到八人報到，其餘學童根本不住這裡。
蘇鈺雯說，普查對象需有房、有地或居住達一定年限，排除想分一杯羹的幽靈人口，另外，居民反對房產估價，政府須給原住戶、房地產所有權人公平安置的方式，建議以地換地，一坪換一坪。
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