| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》生氣了

2017-03-12

中共兩會期間，我政府直批國台辦。

更有匿名的高級長官，向張志軍叫陣，這是過去未見，因為友善，從不指名，也不叫陣。

捨棄委婉的讓步，直白告訴兩岸，國台辦主任張志軍對台灣的情勢錯估、誤判。

話語出自不再隱忍的台灣當局長官，顯然是對張志軍一路的抹黑，未體察民進黨主政後的善意，未體現蔡英文總統的「維持現狀」意涵，將兩岸帶上誤會的冰凍階段的不滿。

兩岸之間的意識形態僵持在統獨的混沌水域中，事實上，統或獨只是光譜各一邊的極端，大多數中間是維持現狀。張志軍不願明瞭，高姿態的說三道四，激怒也撩撥情緒。

要重新打造海峽管道，張志軍的角色及功能受到挑戰。

中客的限縮、經貿的箝制，在台灣新年開始後的外貿、觀光市場，正逐漸突破、轉變。

台灣人不是被嚇大的，一路風雨生信心，中共官員威脅言語徒然引人反感！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學就博會 釋七千職缺

中山大學昨天舉辦「高屏地區就業博覽會」，八十三家企業釋出七千個職缺，國家中山科學研究院也參與，開出大學畢業生起薪四萬五千元、碩士四萬八千元、博士五萬八千元的價碼，兩個月後薪資再加廿％，受到求職者關注。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》生氣了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.