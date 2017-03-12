〈南部〉《觀察筆記》生氣了
2017-03-12
中共兩會期間，我政府直批國台辦。
更有匿名的高級長官，向張志軍叫陣，這是過去未見，因為友善，從不指名，也不叫陣。
捨棄委婉的讓步，直白告訴兩岸，國台辦主任張志軍對台灣的情勢錯估、誤判。
話語出自不再隱忍的台灣當局長官，顯然是對張志軍一路的抹黑，未體察民進黨主政後的善意，未體現蔡英文總統的「維持現狀」意涵，將兩岸帶上誤會的冰凍階段的不滿。
兩岸之間的意識形態僵持在統獨的混沌水域中，事實上，統或獨只是光譜各一邊的極端，大多數中間是維持現狀。張志軍不願明瞭，高姿態的說三道四，激怒也撩撥情緒。
要重新打造海峽管道，張志軍的角色及功能受到挑戰。
中客的限縮、經貿的箝制，在台灣新年開始後的外貿、觀光市場，正逐漸突破、轉變。
台灣人不是被嚇大的，一路風雨生信心，中共官員威脅言語徒然引人反感！（資深記者黃明裕）
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