〈南部〉返鄉就業專車進校園 均薪37K
2017-03-12
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府舉辦「高雄數位軟體產業」校園徵才，打造青年返鄉專車，帶領二十二家廠商，集結二二六個職缺，前進台灣大學、成功大學及雲科大，開出均薪三萬七千元、高薪上看七萬元的條件，向校園新鮮人招手。
高雄返鄉就業專車首站，日前來到台大，吸引一千五百人參加，其中約四成是南部學子，也不乏台、清、交大和台科大學生，還有十年以上工作經驗求職者到場詢問。
高薪上看七萬元
高雄市經發局指出，今年是第二次帶領數位廠商前進校園徵才，強調七成職缺免工作經驗、開出職缺不乏年輕族群偏好的軟體設計、視覺動畫及行銷企劃等熱門工作，均薪約三萬七千元、高薪上看七萬元。
今年許多高雄知名廠商鎖定校園徵才，釋出高薪職缺，包括打造「少年Pi的奇幻漂流」視覺特效核心團隊「繪聖」、資安科技公司「鐳揚創智」，都不約而同開出七萬高薪，徵求3D動畫師及韌體工程師。
體感設備領導廠商「智崴資訊」，更提供分紅入股的福利，還有企業提供進修補助、托兒中心、彈性上下班等貼心福利，優渥的工作條件，不輸北部企業。
活動現場有面試服務
活動現場並有面試服務，包括今年即將上櫃的數位學習「三貝德」、兒童程式教育「童創時代」、VR內容廠商「南瓜虛擬科技」等，都有專人在現場提供一對一面談，省去求職者面試往返奔波時間。
今成大場 廿九日雲科大
繼台大場次後，今天（三月十二日）成大場將加碼提供「現場VR體驗」、三月二十九日雲科大則提供「履歷健診」，詳情請見臉書雄麻吉粉絲頁。
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