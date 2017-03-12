〈南部〉降雨未解水荒 3/20一階段限水
〔記者陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕高市水情拉警報，雖連續四天下雨，但僅挹注十二毫米，且後繼無力、旱象未解，雖然市府水利局建議盡量不要限水，但水利署認為降雨量有限，維持高雄三月二十日第一階段限水。
高市用水仰賴高屏溪流域，所需民生用水每日一百廿五萬噸，今年高屏溪的降雨量，僅是歷年平均降雨量的四至五成，造成逕流量降得比歷年平均值快，近來鋒面以北台灣為主，高市雖連續四天下雨，高屏溪逕流量從十六．九CMS提升為二十CMS，但間歇性雨量不大，且大多集中在平地，僅挹注十二毫米。
每晚十一時至隔日凌晨六時減壓供水
水利署擔心五月梅雨不能準時到來，提前針對台南、高雄進行節水措施，台水公司表示，第一階段限水措施是每天深夜十一時至隔日凌晨六時減壓供水，不影響民生及工業用水，並停供行政機關及國營事業噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需用水。
水公司啟動抗旱機制，將於管末及高地設置加水站，或以水車方式因應，並啟動備援用水系統，包括地下水及伏流水，由目前十五萬CMD提升至最大量廿三萬CMD，且增加阿公店水庫出水量，由三萬CMD提升至十二萬CMD。
值得一提的是，南化水庫蓄水量剩下四成四，水公司每日支援台南五萬噸用水，避免水庫出水量每日低於四十三萬噸，並預留三百萬噸水量，作為高市緊急備援用水，每日十萬噸支援挹注供水缺口。
水利局早已提前因應，每日提供鳳山、大樹、旗美及楠梓污水廠一萬二千噸回收水，讓營建工地申請防揚塵之用等，並整備一百三十一口抗旱井，將於第三階段必要時啟動，呼籲民眾共體時艱、節約用水。
由於第一階段限水影響工業區水源，中鋼、中油及石化廠等高耗能產業已準備多套節水抗旱版本因應，廠家盼梅雨準時到來，避免影響生產線，以中鋼為例，分階段啟動冷卻水塔風扇變頻節能及減少蒸發損失、停用非生產用水、增加工業廢水純化場回收量等作為，因應旱季需求。
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