〈南部〉重溫美好年代 六堆棒球展開鑼

2017-03-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕棒球魔術師徐生明、永遠的教官曾紀恩、五冠總教練宋宦勳、鐵血教頭李瑞麟都是出身屏東六堆客家聚落的名教練，六堆客家文化園區昨起舉辦六堆棒球展，帶領鄉親重溫棒球的美好年代，展至明年二月二十八日。

棒球運動在六堆有近九十年歷史，棒球名校美和中學更在六○到八○年代勇奪十一座青少棒及九座青棒世界冠軍，在台灣棒壇寫下輝煌一頁，客家委員客家文化發展中心特別籌畫六堆棒球展，呈現六堆客家的團結文化。

展場有上百件文物，包括麟洛客家子弟、九十三歲國寶級記錄員吳富興的珍貴記錄、球員營養來源的特製菜單等。

行政院客委會主委李永得昨天開球，一九七八年勇奪世界少棒冠軍的屏光少棒隊成員徐整當等人出席，富田國小、美濃國中、美和高中、美和科大等六堆球隊也齊聚一堂。