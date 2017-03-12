| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉八大森林魔法樂園 再爆遲發薪水

2017-03-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏東縣潮州鎮的八大森林魔法樂園，最近爆出遲發薪水風波，縣府勞工處指出，今年已是第二次接獲員工反映，第一次約在今年農曆新年左右，裁罰業兩萬元，此次會再密切注意，維護勞工權益。

八大森林樂園去年由新的經營團隊承接，近來有員工友人在臉書社團指出，八大近來支薪不穩，今年一月十日延發薪水，未說明可發放的時間；另三月七日原訂發薪，卻於當天下班後公布十日發薪，只說明是作業來不及，員工感嘆「為何無法如期發薪？」。

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，勞工處有接獲多位樂園員工反映，上次在農曆新年左右，當時依照勞基法裁罰業者兩萬元，並進行勞資協商，業者後來有發薪；最近是二度接獲員工反映，縣府已經展開了解，要求業者依照勞基法規定發薪。

至於業者說法，記者多次致電業者均未回電，至晚間仍無回應。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學就博會 釋七千職缺

中山大學昨天舉辦「高屏地區就業博覽會」，八十三家企業釋出七千個職缺，國家中山科學研究院也參與，開出大學畢業生起薪四萬五千元、碩士四萬八千元、博士五萬八千元的價碼，兩個月後薪資再加廿％，受到求職者關注。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈南部〉八大森林魔法樂園 再爆遲發薪水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.