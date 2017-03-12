〈南部〉八大森林魔法樂園 再爆遲發薪水

2017-03-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏東縣潮州鎮的八大森林魔法樂園，最近爆出遲發薪水風波，縣府勞工處指出，今年已是第二次接獲員工反映，第一次約在今年農曆新年左右，裁罰業兩萬元，此次會再密切注意，維護勞工權益。

八大森林樂園去年由新的經營團隊承接，近來有員工友人在臉書社團指出，八大近來支薪不穩，今年一月十日延發薪水，未說明可發放的時間；另三月七日原訂發薪，卻於當天下班後公布十日發薪，只說明是作業來不及，員工感嘆「為何無法如期發薪？」。

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，勞工處有接獲多位樂園員工反映，上次在農曆新年左右，當時依照勞基法裁罰業者兩萬元，並進行勞資協商，業者後來有發薪；最近是二度接獲員工反映，縣府已經展開了解，要求業者依照勞基法規定發薪。

至於業者說法，記者多次致電業者均未回電，至晚間仍無回應。