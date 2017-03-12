〈南部〉熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
2017-03-12
〔記者王秀亭／台東報導〕「因為練舞次數比別人少，學得更認真。」海端鄉霧鹿村三名國中小學生因為熱愛肚皮舞，每週跟著霧鹿國小老師余文君下山，到台東市學習肚皮舞，不僅舞出興趣，也站上舞台展現舞姿，原本為身材而自卑的布農族學生因為學舞變得更有自信，最大的希望就是和肚皮舞老師曾淑羚一樣，有機會出國表演，認識更多人。
余文君說，為多學一項才藝，三年前開始到台東市區學肚皮舞，曾有芭蕾舞蹈底子的四年級學生余光希知道，興起繼續學舞的心，便開啟每週下山學舞之路，同一部落的邱亞蘭、余香蘋也想跟進，便讓兩人從舞展的幫手開始嘗試，兩人更堅定學習肚皮舞的心，邱亞蘭母親一度不同意，擔心學費成為家庭經濟的負擔，亞蘭還花了一個月的時間說服母親。
在南橫公路上的霧鹿村到台東市，光是車程來回就要三小時，距離從未影響師生四人學舞的心，每週五由余文君載下山學習一個半小時到兩小時，在夜宿台東市，隔天搭公車回南橫山區，一年多來未曾間斷。
余文君說，因為山上學習資源有限，讓三名學生更加把握每週五向肚皮舞老師曾淑羚學舞的決心，也練得更認真，去年村校聯合運動會上，三人站上舞台大跳肚皮舞，曼妙舞姿受到村民及同儕的肯定。
邱亞蘭原本肉肉的身材曾被同學取笑，練舞後，才藝受到同學肯定，變得更有自信，遇有機會就會把握，展現學習成果，余文君說，雖然學生們住在偏鄉，舞蹈卻讓距離不再是距離。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
中山大學就博會 釋七千職缺
中山大學昨天舉辦「高屏地區就業博覽會」，八十三家企業釋出七千個職缺，國家中山科學研究院也參與，開出大學畢業生起薪四萬五千元、碩士四萬八千元、博士五萬八千元的價碼，兩個月後薪資再加廿％，受到求職者關注。…
網友回應
熱門新聞
- 台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 裕隆達欣挺籃協 不支持SBL職業化
- 【大世界小葉片】立食體驗
- 守護女友晶透肌 胡宇威暖男無誤
- 5歲就入獄…楊逵女兒楊碧靠花藝療傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei recalls 19 products over expired ingredients
- 建立專業形象 才有新血入行
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
- 問題乳瑪琳數量不明 食藥署:暫時先別吃
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 柔道大滿貫賽 連珍羚台灣第一金
- 變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿
- 90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
- 深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 5月汽車考照強制路考 駕訓班學費喊漲
- 首例！下班LINE派工作 要付加班費
- 品冠跟粉絲開房間 全為做這件事
- 攸關下一代 課綱不可不慎
- 〈看門道評味道〉紅燒肉油脂 變身紅蔥醬
- 鋒面週三報到 北部低溫下探13度
- 世大運月底反恐演練 憲兵、黑鷹實兵上陣
- 【微小說】未完成
- 免費旅遊領紅包 詐團高調徵車手
- SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲
- 傑出女科學家 帶孩子到實驗室
- 愛黛兒開唱驚魂 粉絲心跳停止送醫
- 經典賽第2輪E組》以對古 日抗荷 今輪番開戰
- 戴資穎飆「后」勁 破天荒闖全英決賽
- 自由廣場》川普應讓衛生部長訪台
- 〈婚姻幸福學〉親愛的 我們分居吧
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 酗酒肝硬化 35歲男命在旦夕
- SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 川普邀阿巴斯訪美 商討重啟以巴和談
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分