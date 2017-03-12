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〈南部〉熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學

2017-03-12

〔記者王秀亭／台東報導〕「因為練舞次數比別人少，學得更認真。」海端鄉霧鹿村三名國中小學生因為熱愛肚皮舞，每週跟著霧鹿國小老師余文君下山，到台東市學習肚皮舞，不僅舞出興趣，也站上舞台展現舞姿，原本為身材而自卑的布農族學生因為學舞變得更有自信，最大的希望就是和肚皮舞老師曾淑羚一樣，有機會出國表演，認識更多人。

余文君說，為多學一項才藝，三年前開始到台東市區學肚皮舞，曾有芭蕾舞蹈底子的四年級學生余光希知道，興起繼續學舞的心，便開啟每週下山學舞之路，同一部落的邱亞蘭、余香蘋也想跟進，便讓兩人從舞展的幫手開始嘗試，兩人更堅定學習肚皮舞的心，邱亞蘭母親一度不同意，擔心學費成為家庭經濟的負擔，亞蘭還花了一個月的時間說服母親。

在南橫公路上的霧鹿村到台東市，光是車程來回就要三小時，距離從未影響師生四人學舞的心，每週五由余文君載下山學習一個半小時到兩小時，在夜宿台東市，隔天搭公車回南橫山區，一年多來未曾間斷。

余文君說，因為山上學習資源有限，讓三名學生更加把握每週五向肚皮舞老師曾淑羚學舞的決心，也練得更認真，去年村校聯合運動會上，三人站上舞台大跳肚皮舞，曼妙舞姿受到村民及同儕的肯定。

邱亞蘭原本肉肉的身材曾被同學取笑，練舞後，才藝受到同學肯定，變得更有自信，遇有機會就會把握，展現學習成果，余文君說，雖然學生們住在偏鄉，舞蹈卻讓距離不再是距離。

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  • 霧鹿村學子余香蘋（左二）、余光希（左三）、邱亞蘭（右二）每週跟著老師余文君（右一）下山到台東市，向曾淑羚（左一）學習肚皮舞。（記者王秀亭攝）

    霧鹿村學子余香蘋（左二）、余光希（左三）、邱亞蘭（右二）每週跟著老師余文君（右一）下山到台東市，向曾淑羚（左一）學習肚皮舞。（記者王秀亭攝）

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