〈南部〉屏縣2鴨場染禽流感 撲殺萬餘隻

2017-03-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣竹田鄉、九如鄉昨天各有一場肉鴨場，分別確診H5N8及H5N2亞型高病原性禽流感，屏縣家畜疾病防治所啟動防疫機制，共撲殺一萬零六百九十六隻肉鴨，其中九如場八千多隻，是屏東今年至今染疫四場中的最大場，屏縣二月底起累計撲殺約一萬四千多隻。

屏東縣家畜疾病防治所執行禽流感案例場周邊半徑一公里內禽場監測，以及養鴨場上市屠宰監測檢驗工作，昨天在竹田鄉及九如鄉各一場肉鴨場的檢體中，確診H5N8（竹田鄉）及H5N2（九如鄉）亞型高病原性禽流感，家畜疾病防治所即啟動防疫機制執行撲殺。

竹田鄉養鴨場撲殺一千八百九十六隻，約四十五日齡肉鴨，九如鄉養鴨場撲殺八千八百隻，為八十一日齡的肉鴨，防治所並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

屏東縣家畜疾病防治所所長李永文表示，因鴨隻感染禽流感後，不易出現臨床症狀，像昨天確診的兩場，鴨隻均無不適現象，但是容易成為潛在的傳播源；農委會也因此要求「至五月三十一日止，鴨隻應經中央動物防疫機關指定之檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，始得送往屠宰場」，以徹底清除潛藏病毒。

屏東縣今年至今累計四場肉鴨場染疫，前兩場分別是二月二十七日竹田鄉一肉鴨場感染H5N8亞型禽流感病毒，撲殺二千二百五十五隻肉鴨；三月三日枋寮鄉一處肉鴨確診H5N8，撲殺一千四百五十六隻肉鴨。家畜疾病防治所呼籲養禽業者配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。