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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉逾期乳瑪琳重製品 下架208公斤

2017-03-12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕桃園市遠東油脂工廠使用逾期原料再製成乳瑪琳、酥油、白油等產品，衛生局追查發現位在北市長安東路的直營店仍未營業，截至昨下午四點為止，稽查六八八家店與攤商，下架遠東油脂相關製品八項產品，總計二○八．八九公斤，另查到兩家夜市攤商使用，已通知下架。

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2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
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