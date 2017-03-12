〈台北都會〉碧湖公園病死鴨 確診染禽流感
2017-03-12
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市禽流感疫情拉警報！三月八日於內湖區碧湖公園由民眾通報送檢的死亡鴨科水禽屍體，昨接獲家畜衛生試驗所通報，確診檢出H5高病原性禽流感反應。
台北市動保處表示，確診禽流感後，台北市政府即依台北市禽流感高危點作業流程，對周邊三公里高危點進行防疫處置，並就周邊兩場養禽戶進行採樣監測，由環保局、公園處及水利處於四十八時內針對檢出地點及周邊三公里內禽鳥餵養熱點和禽鳥聚集處，加強清潔消毒。
公園處則負責轄管內湖區公園的花卉中心，將會進行高危點公園全面消毒，並加強巡查轄區內所有公園禽鳥狀況，如有禽鳥健康狀況不佳，將立即通報動保處協助處理。
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