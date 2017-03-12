〈台北都會〉台北杜鵑花季 柯:每年都要辦下去

2017-03-12

比照日、荷 成為城市特色

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大杜鵑花節昨登場，市長柯文哲也以校友身分受邀出席。今年北市府首度以公私協力方式，與已有廿年歷史的台大杜鵑花節合作，並串聯台師大、台科大及公館商圈的特色店家，擴大舉辦為期一個月的活動「台北杜鵑花季」；柯文哲昨更宣示，未來每年都要辦，比照日本和荷蘭，讓杜鵑花成為台北城市特色。

柯文哲指出，今年首度擴大舉辦，北市府做為一個平台，結合台大、台師大、台科大、公館商圈、溫羅汀獨立書店、Live House，甚至市府內公園處、自來水處，先看他們可以做什麼，缺的市府再補上去，藉此撐起一個月的花季活動。他也笑談，身為校友，對杜鵑花節當然有印象，「就是很漂亮」，不過會後當媒體問他年輕時有沒有和夫人一起賞花，柯僅露出靦腆笑容說「下一題！」

柯更以行動力挺杜鵑花季系列活動「飛樂杜鵑花—溫羅汀音樂節」，選在今晚要到「海邊的卡夫卡」Live House聽音樂。柯表示，每個城市都有它的特色，例如日本的櫻花、荷蘭鬱金香等，台北市杜鵑花城的印象會變成怎樣，今年還是第一屆，就且戰且走、慢慢塑造。

為配合今年的杜鵑花季，北市府斥資九百萬，在羅斯福路、新生南路、仁愛路周邊，及各分隔島上新種約十萬五千株杜鵑，不過目前大部分都還未開花、看不出成效，柯文哲說打算每年都辦杜鵑花季，每年種一些，慢慢把它種起來，強調「要長期規劃啦，要每年慢慢補上去。」

18日 大安森林公園有音樂會

台北杜鵑花季自三月一日開跑，有一系列音樂節、Live House表演、戶外文化導覽、講座與創意市集和賞花活動，三月十八日在大安森林公園還有一場大型野餐音樂會，活動詳情請見二○一七台北杜鵑花季官網（http://2017.azalea.taipei）。