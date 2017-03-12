〈台北都會〉世大運籃球館 果然被達欣標下

2017-03-12

每坪租金 最便宜僅三、四百元

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌時代規劃斥資廿一億元蓋世大運籃球館，以ＯＴ（營運移轉）委外經營，但五年前已盛傳市府護航、「為達欣籃球隊興建主場館」；未料，柯市府近日公告，達欣關係企業長佳機電工程公司真的成為最優申請人，且依招標公告，最便宜可每坪三、四百元承租空間。對此，國民黨市議員李新質疑，這根本是「郝規柯隨」賤租市產。

世大運籃球館位於辛亥路、基隆路口，但爭議連連，市府以建校為由徵收民地，但新設和平實驗國小今年五月預計僅收六班級，近六千坪基地卻興建地下一層、地上五層的七千席次中型籃球館，設施比例懸殊，被質疑違反徵收目的；施工過程再被踢爆盜賣土方、回填廢棄物、移死七棵樹。球場完工後，僅允許辦體育、藝文展覽等活動，或販售商品。

議員批「郝規柯隨」賤租市產

世大運籃球館及暖身球場委外總樓地板面積高達一．一七萬坪，李新不滿指出，市府原規劃年租金僅六百萬元，再限制不得辦演唱會，加上無其他商業附屬設施，已讓廠商們怯步，但擁有球團的企業卻厚利可圖；因此四、五年前坊間已傳郝市府幫達欣隊興建主場館；未料，柯文哲當市長，達欣集團依然得標，根本是「郝規柯隨」賤租市產。

根據柯市府招標公告，最優申請人、長佳機電除繳五九五萬元初期投資外，每年自行填寫定額土地租金報價單，僅規定不得低於四百萬元，並依五等級營業額設定浮動式增額租金，若營業額未達五千萬元、增額地租四％，若營業額八千萬元以上、增額地租八％；若以最便宜四百萬元年租換算，達新集團經營一．一七萬坪，每坪租金竟約三、四百元。

世大運籃球館ＯＴ案二月十七日決標，共計三家廠商參與甄審，但三月六日才公告長佳機電為最優申請人，次優申請人則是經營大安運動中心的救國團。外傳籃球館是達欣囊中物？教育局承辦人員反問記者，「你覺得有可能嗎？這是什麼時代？」並指外聘甄審委員十一位、府內委員三位，有可能去喬嗎？

教局：租金太高 廠商恐不願租

對於賤租疑慮，教育局則表示，ＯＴ案精神與政府採購不同，考量是廠商營運計畫、條件，若租金太高，廠商恐不願租，此外，該籃球館營運成本含水電、土地租金、廠內外維護等在內，一年約需六、七千萬元。