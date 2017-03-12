| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉現行棒球訓練 教練：本末倒置

2017-03-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本屆ＷＤＣ世界棒球經典賽台灣慘敗，棒球人才培育問題也再次浮上檯面。興福國中棒球隊總教練吳世賢指現行訓練方式本末倒置；長安國小棒球隊家長翁林智認為，政府沒有妥善的就業配套，讓家長感到憂心。對此，體育局回應，台北市是最早開始注意運動防護的城市，希望養成長遠的選手生命。

機器取代人工 導致選手訓練不足

興福國中棒球隊總教練吳世賢指出，現行訓練方式本末倒置，沒有妥善的防護機制，教練還得肩負照護選手的責任，為了避免選手受傷，以機器取代人工，反而導致選手訓練不足；他舉投手為例，現在投打練習多半以投球機取代投手，而非由投手和打者進行訓練，長期下來投手平日的訓練不足，實際上場除了耐力不夠，更容易因此受傷。

標準棒球場地不足 至今未解決

此外，台北市議員黃向羣去年底也曾抨擊，台北市的棒球隊中，僅興福國中、南港高工有百坪的標準棒球場，其他學校只有數十坪的迷你場地，北市第一名的長安國中棒球隊還被迫到河濱公園訓練，與民爭地，至今未解決。

體育局：更多專屬棒球場不可能

體育局坦言，以台北市的面積而言，球場已經不少，市內有天母棒球場、青年公園棒球場、新生公園棒球場等，另外還有河濱棒壘球場，包括觀山棒球場、迎風棒球場、華中棒球場等，但就台北市寸土寸金的城市特性，想要更多專屬棒球場恐怕不可能。

至於在選手培訓上，體育局指出，台北是全國最早開始注意運動防護的城市，除提供棒球隊在基層訓練上的支援，包含經費跟物資，也希望球員在比較不容易受傷的情況下慢慢成長，長大之後仍能上場，養成長遠的選手生命。

家長：運動和課業難取得平衡

長安國小棒球隊家長翁林智則說，政府沒有一個配套幫助球員擁有一技之長，讓球員家長感到憂心，尤其台灣目前的環境，職業棒球一年只收三、四十個新球員，運動員要競爭到頂尖非常的困難，雖然這是運動競技裡的現實，但若為了棒球讓小朋友放棄唸書的時間，又因各種因素無法繼續往上，該怎麼辦？「要在運動和課業間取得平衡，是個難題。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
現行棒球訓練 教練：本末倒置

本屆ＷＤＣ世界棒球經典賽台灣慘敗，棒球人才培育問題也再次浮上檯面。興福國中棒球隊總教練吳世賢指現行訓練方式本末倒置；長安國小棒球隊家長翁林智認為，政府沒有妥善的就業配套，讓家長感到憂心。對此，體育局回…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈台北都會〉現行棒球訓練 教練：本末倒置


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.