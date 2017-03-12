〈台北都會〉現行棒球訓練 教練：本末倒置
〔記者沈佩瑤／台北報導〕本屆ＷＤＣ世界棒球經典賽台灣慘敗，棒球人才培育問題也再次浮上檯面。興福國中棒球隊總教練吳世賢指現行訓練方式本末倒置；長安國小棒球隊家長翁林智認為，政府沒有妥善的就業配套，讓家長感到憂心。對此，體育局回應，台北市是最早開始注意運動防護的城市，希望養成長遠的選手生命。
機器取代人工 導致選手訓練不足
興福國中棒球隊總教練吳世賢指出，現行訓練方式本末倒置，沒有妥善的防護機制，教練還得肩負照護選手的責任，為了避免選手受傷，以機器取代人工，反而導致選手訓練不足；他舉投手為例，現在投打練習多半以投球機取代投手，而非由投手和打者進行訓練，長期下來投手平日的訓練不足，實際上場除了耐力不夠，更容易因此受傷。
標準棒球場地不足 至今未解決
此外，台北市議員黃向羣去年底也曾抨擊，台北市的棒球隊中，僅興福國中、南港高工有百坪的標準棒球場，其他學校只有數十坪的迷你場地，北市第一名的長安國中棒球隊還被迫到河濱公園訓練，與民爭地，至今未解決。
體育局：更多專屬棒球場不可能
體育局坦言，以台北市的面積而言，球場已經不少，市內有天母棒球場、青年公園棒球場、新生公園棒球場等，另外還有河濱棒壘球場，包括觀山棒球場、迎風棒球場、華中棒球場等，但就台北市寸土寸金的城市特性，想要更多專屬棒球場恐怕不可能。
至於在選手培訓上，體育局指出，台北是全國最早開始注意運動防護的城市，除提供棒球隊在基層訓練上的支援，包含經費跟物資，也希望球員在比較不容易受傷的情況下慢慢成長，長大之後仍能上場，養成長遠的選手生命。
家長：運動和課業難取得平衡
長安國小棒球隊家長翁林智則說，政府沒有一個配套幫助球員擁有一技之長，讓球員家長感到憂心，尤其台灣目前的環境，職業棒球一年只收三、四十個新球員，運動員要競爭到頂尖非常的困難，雖然這是運動競技裡的現實，但若為了棒球讓小朋友放棄唸書的時間，又因各種因素無法繼續往上，該怎麼辦？「要在運動和課業間取得平衡，是個難題。」
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