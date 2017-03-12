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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
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〈台北都會〉募款不易 新北家扶：僅二成生受

2017-03-12

〔記者何玉華／新北報導〕新北家扶昨頒贈高中職獎助學金，由於募款不易，僅約兩成受扶助的高中生領到獎助學金；家扶主任陳美君不捨，也希望各界能多多支持「每日廿元」丟丟銅板助學計畫，給這些求學路已不易的孩子們，多點鼓勵跟機會。

新北市家扶中心統計，一○六年三月扶助共一五○二戶，有近七百廿名高中職學生，但大環境造成獎助學金募款不易，缺口很大，僅一三○人能獲得獎助學金挹注。

陳美君說，這些孩子常因家庭經濟考量，到了法定年齡就迫不及待打工，約十五％會選擇就讀夜間部或直接投入職場；近七十％需自行負擔個人生活開銷及學雜費，需要半工半讀，也因無法專心就學，最後乾脆放棄求學，直接就業。

為了鼓勵這些孩子，扶幼副主委陳雪鳳邀請名廚鄭衍基「阿基師」到場分享人生經驗，他鼓勵學子「多做，不要計較」，提到自己每日工作十五小時，雖然工時高，但不喊累，這是他慢慢累積實力的基楚；他說，「直徑不可行，拐個彎，誰知道不會是另一片好風景」，鼓勵大家腳踏實地，認真努力面對人生。

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  • 新北家扶昨邀阿基師（中）與受扶助的高中職學生分享人生經驗，右起為副主委陳雪鳳、前立委劉炳華、主委李榮鏗、委員陳勇伸。（記者何玉華攝）

    新北家扶昨邀阿基師（中）與受扶助的高中職學生分享人生經驗，右起為副主委陳雪鳳、前立委劉炳華、主委李榮鏗、委員陳勇伸。（記者何玉華攝）

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