〈台北都會〉梅樹月 展13老畫家複製畫
2017-03-12
〔記者翁聿煌／新北報導〕二○一七梅樹月昨在三峽祖師廟前廣場舉辦盛大開幕活動，由台藝大國樂團與幼兒園小朋友分別演出「黑面祖師公」樂曲和古早童謠，連結大師李梅樹和在地文史的緊密情感。今年主辦單位還邀請「灣生」立石鐵臣之子立石雅夫，攜父親作品，與台灣多位資深前輩藝術家及當代畫家聯展，延續傳承三峽的藝術文化命脈。
今年的梅樹月活動，將整個三峽老街及重要景點納入參觀導覽的範圍，除了祖師廟前廣場有複製畫作展示十三位前輩畫家描繪國內外廟宇及教堂風光作品，以「藝術」為祖師廟重建七十週年慶生。
同時，在三峽歷史文物館、成福煤礦、李梅樹紀念館、國立台北大學，均有藝術家的作品聯展。今年主辦單位邀請知名「灣生」立石鐵臣之子立石雅夫，攜父親早年在台灣的寫生作品原稿來台展示，立石鐵臣在戰後曾為政府任用的「留用日人」，二二八事件後被遣返日本，其作品「吾愛台灣」流露出對台灣的不捨。
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