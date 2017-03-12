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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
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〈台北都會〉近萬鉛管戶未汰換 新北議員開罵

2017-03-12

林秀惠批市府態度消極

〔記者何玉華／新北報導〕一○四年十月爆發鉛水管事件，新北市共有兩百五十六個路段、上萬戶受影響，市議會要求與台北市同步三年內更換鉛管，期程已過半，仍有近萬戶未完成更換，逾半集中在中和區。市議會民進黨團總召林秀惠質疑，水利局掌握資料不力，所有資料都要透過北水處提供；她批，市府處理態度消極，怎麼維護市民權益。

水利局指更換進度微超

水利局科長黃裕斌表示，截至一○六年二月份預定更換進度為六十五％，實際更換進度為六十八％，北水處每月都有排定預定進度，至於各區的詳細數據由北水處直接說明。

中和完成率 全市最低

北水處提供資料顯示，二月底的改善完成率，三重是九十二．九三％、中和是五十八．一九％、永和是七十三．五八％、新店是七十七．五九％，整體完成率為六十七．六五％，中和因鉛管戶數多，改善完成率才偏低；預計今年底汰換完成九十％，明年全部汰換完成。

鉛管集中在台北自來水事業處供水的三重、中和、永和、新店區，民進黨團透過台北市議員調閱至二月中相關資料，發現新北市鉛管戶數一萬八七二七戶，僅四十八．六八％完成汰換。另外，部分完成與未完成高達九六一○戶，中和區就佔了五四二○戶；汰換完成的大仁街、員山路、景平路、景新街、華新街等，市府也沒有任何訊息告知。

議員批被動 不如北市

林秀惠表示，鉛管汰換雖是台北自來水事業處的權責，但受害的是新北市民，市府態度消極，當初隱匿受影響路段，在黨團取得資訊公布後才跟進公布，接著血鉛檢測也是被要求後才與台北市同步實施；去年底，北水處應北市府要求召開記者會說明北市的汰換情形，新北市卻通通卸責給北水處，未能掌握具體進度並對外說明。

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  • 一○四年十月爆發鉛水管至今，新北市境內還有近萬戶未完成汰換。 （記者何玉華攝）

    一○四年十月爆發鉛水管至今，新北市境內還有近萬戶未完成汰換。 （記者何玉華攝）

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