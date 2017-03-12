〈北部〉壯三新涼樂團 傳藝演出滾歌仔
2017-03-12
〔記者江志雄／宜蘭報導〕被列為宜蘭縣無形文化資產的壯三新涼樂團，本月份週休二日應邀到國立傳統藝術中心，演出歌仔戲昔日表演型態「滾歌仔」，除了示範唱腔、身段，也開放遊客體驗。
宜蘭是歌仔戲原鄉，早期不用搭設舞台，幾個同好心血來潮，在曬穀場、樹下廣場便就可手舞足蹈，作隨興演出自娛娛人，是以前農村社會的餘興節目，又被稱為「本地歌仔」、「老歌仔」。
之後發展出的「滾歌仔」型態，在四十幾年前的宜蘭及羅東中山公園蔚為時尚，只要沒下雨，早上八、九點便聚集中老年歌仔戲同好，在公園廣場演唱，演出所需行頭、道具、樂器，各自從家裡帶來，表演的同時，在場圍觀者跟著哼哼唱唱，久而久之，觀眾變成演出的一部分。
「滾歌仔」最大特色是表演者、觀眾打成一片，是庶民打發時間、交朋友好去處，成了常民文化的寫照，促使歌仔戲台灣社會掀起熱潮，傳藝中心邀請宜蘭縣著名的壯三新涼樂團入園登台，傳承這項傳統表演藝術。
表演時間週六、週日上午十一點，地點在傳藝中心文昌祠廟埕，表演之餘安排教學體驗，帶來原汁原味歌仔戲精髓，讓老戲迷直呼過癮，對此回味再三。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤
位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…
網友回應
熱門新聞
- 台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 裕隆達欣挺籃協 不支持SBL職業化
- 【大世界小葉片】立食體驗
- 守護女友晶透肌 胡宇威暖男無誤
- 5歲就入獄…楊逵女兒楊碧靠花藝療傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei recalls 19 products over expired ingredients
- 建立專業形象 才有新血入行
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
- 問題乳瑪琳數量不明 食藥署:暫時先別吃
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 柔道大滿貫賽 連珍羚台灣第一金
- 變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿
- 90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
- 深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 5月汽車考照強制路考 駕訓班學費喊漲
- 首例！下班LINE派工作 要付加班費
- 品冠跟粉絲開房間 全為做這件事
- 攸關下一代 課綱不可不慎
- 〈看門道評味道〉紅燒肉油脂 變身紅蔥醬
- 鋒面週三報到 北部低溫下探13度
- 世大運月底反恐演練 憲兵、黑鷹實兵上陣
- 【微小說】未完成
- 免費旅遊領紅包 詐團高調徵車手
- SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲
- 傑出女科學家 帶孩子到實驗室
- 愛黛兒開唱驚魂 粉絲心跳停止送醫
- 經典賽第2輪E組》以對古 日抗荷 今輪番開戰
- 戴資穎飆「后」勁 破天荒闖全英決賽
- 自由廣場》川普應讓衛生部長訪台
- 〈婚姻幸福學〉親愛的 我們分居吧
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 酗酒肝硬化 35歲男命在旦夕
- SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 川普邀阿巴斯訪美 商討重啟以巴和談
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉壯三新涼樂團 傳藝演出滾歌仔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分