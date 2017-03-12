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〈北部〉壯三新涼樂團 傳藝演出滾歌仔

2017-03-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕被列為宜蘭縣無形文化資產的壯三新涼樂團，本月份週休二日應邀到國立傳統藝術中心，演出歌仔戲昔日表演型態「滾歌仔」，除了示範唱腔、身段，也開放遊客體驗。

宜蘭是歌仔戲原鄉，早期不用搭設舞台，幾個同好心血來潮，在曬穀場、樹下廣場便就可手舞足蹈，作隨興演出自娛娛人，是以前農村社會的餘興節目，又被稱為「本地歌仔」、「老歌仔」。

之後發展出的「滾歌仔」型態，在四十幾年前的宜蘭及羅東中山公園蔚為時尚，只要沒下雨，早上八、九點便聚集中老年歌仔戲同好，在公園廣場演唱，演出所需行頭、道具、樂器，各自從家裡帶來，表演的同時，在場圍觀者跟著哼哼唱唱，久而久之，觀眾變成演出的一部分。

「滾歌仔」最大特色是表演者、觀眾打成一片，是庶民打發時間、交朋友好去處，成了常民文化的寫照，促使歌仔戲台灣社會掀起熱潮，傳藝中心邀請宜蘭縣著名的壯三新涼樂團入園登台，傳承這項傳統表演藝術。

表演時間週六、週日上午十一點，地點在傳藝中心文昌祠廟埕，表演之餘安排教學體驗，帶來原汁原味歌仔戲精髓，讓老戲迷直呼過癮，對此回味再三。

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  • 傳藝中心安排「滾歌仔」表演，讓遊客欣賞原汁原味歌仔戲精髓。 （圖由全聯善美的文化藝術基金會提供）

    傳藝中心安排「滾歌仔」表演，讓遊客欣賞原汁原味歌仔戲精髓。 （圖由全聯善美的文化藝術基金會提供）

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