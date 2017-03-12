〈北部〉逾期乳瑪琳再製品 宜花全面下架
2017-03-12
〔記者林敬倫、花孟璟／綜報導〕桃園市遠東油脂公司爆發違規使用逾期無水奶油及回收逾期乳瑪琳，再製成十九項產品黑心油案，宜花兩縣衛生局昨天清查，要求相關產品全面下架。
宜蘭縣衛生局表示，案件爆發後第一時間，便通知宜蘭縣糕餅商業同業公會、宜蘭縣餐盒公（工）會，若有使用遠東油脂公司十九項產品，要求自行下架、停止使用，把產品退回原供應商，縣內校園的團膳業者，皆無使用相關產品。
花蓮縣衛生局昨起至各大賣場、超商、食品原料通路商、麵包店、早餐店、烘焙業者、觀光飯店共一百九十三家，統計進貨品項共七種。
衛生局也請糕餅公會及原料盤商通知有進貨的下游店家主動下架，昨天第一天合計回收二百五十八點四五公斤；而盤商則必須在三天內完成產品回收，衛生局表示，十四日起市面上不得出現問題產品。
衛生局長李宏滿說，花蓮縣的盤商、進貨商都不是直接跟遠東油脂採購，而是透過大盤商進貨，只有大型通路的總公司直接跟遠東採購，將要求通路業者負起回收責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤
位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…
網友回應
熱門新聞
- 台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 裕隆達欣挺籃協 不支持SBL職業化
- 【大世界小葉片】立食體驗
- 守護女友晶透肌 胡宇威暖男無誤
- 5歲就入獄…楊逵女兒楊碧靠花藝療傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei recalls 19 products over expired ingredients
- 建立專業形象 才有新血入行
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
- 問題乳瑪琳數量不明 食藥署:暫時先別吃
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 柔道大滿貫賽 連珍羚台灣第一金
- 變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿
- 90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
- 深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 5月汽車考照強制路考 駕訓班學費喊漲
- 首例！下班LINE派工作 要付加班費
- 品冠跟粉絲開房間 全為做這件事
- 攸關下一代 課綱不可不慎
- 〈看門道評味道〉紅燒肉油脂 變身紅蔥醬
- 鋒面週三報到 北部低溫下探13度
- 世大運月底反恐演練 憲兵、黑鷹實兵上陣
- 【微小說】未完成
- 免費旅遊領紅包 詐團高調徵車手
- SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲
- 傑出女科學家 帶孩子到實驗室
- 愛黛兒開唱驚魂 粉絲心跳停止送醫
- 經典賽第2輪E組》以對古 日抗荷 今輪番開戰
- 戴資穎飆「后」勁 破天荒闖全英決賽
- 自由廣場》川普應讓衛生部長訪台
- 〈婚姻幸福學〉親愛的 我們分居吧
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 酗酒肝硬化 35歲男命在旦夕
- SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 川普邀阿巴斯訪美 商討重啟以巴和談
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉逾期乳瑪琳再製品 宜花全面下架
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分