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〈北部〉逾期乳瑪琳再製品 宜花全面下架

2017-03-12

〔記者林敬倫、花孟璟／綜報導〕桃園市遠東油脂公司爆發違規使用逾期無水奶油及回收逾期乳瑪琳，再製成十九項產品黑心油案，宜花兩縣衛生局昨天清查，要求相關產品全面下架。

宜蘭縣衛生局表示，案件爆發後第一時間，便通知宜蘭縣糕餅商業同業公會、宜蘭縣餐盒公（工）會，若有使用遠東油脂公司十九項產品，要求自行下架、停止使用，把產品退回原供應商，縣內校園的團膳業者，皆無使用相關產品。

花蓮縣衛生局昨起至各大賣場、超商、食品原料通路商、麵包店、早餐店、烘焙業者、觀光飯店共一百九十三家，統計進貨品項共七種。

衛生局也請糕餅公會及原料盤商通知有進貨的下游店家主動下架，昨天第一天合計回收二百五十八點四五公斤；而盤商則必須在三天內完成產品回收，衛生局表示，十四日起市面上不得出現問題產品。

衛生局長李宏滿說，花蓮縣的盤商、進貨商都不是直接跟遠東油脂採購，而是透過大盤商進貨，只有大型通路的總公司直接跟遠東採購，將要求通路業者負起回收責任。

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  • 花蓮縣衛生局稽查逾期乳瑪琳製品，昨共回收258.45公斤。（花蓮縣衛生局提供）

    花蓮縣衛生局稽查逾期乳瑪琳製品，昨共回收258.45公斤。（花蓮縣衛生局提供）

  • 宜蘭縣衛生局至各大賣場稽查，杜絕黑心油產品販賣。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣衛生局至各大賣場稽查，杜絕黑心油產品販賣。（宜蘭縣衛生局提供）

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逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤

位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…

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