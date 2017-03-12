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〈北部〉搶救校園蘇鐵 花女幫忙洗澡除蟲

2017-03-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立花蓮女中將在今年五月慶祝九十周年校慶，校園中庭有二株超過五十歲的台東蘇鐵最近遭受「蟲蟲危機」，經過樹醫師診斷發現遭介殼蟲危害，師生這一週以來除了忙著替老樹「洗澡」，以人工刷掉介殼蟲，還種下新的樹苗，期盼迎接「下一個九十年」！

花蓮女中是在日治時期昭和二年（一九二七年）成立，原名「花蓮港廳花蓮港高等女學校」，當年學生九十九％都是日本人，今年將慶祝創校九十周年。

學校主任孫逢妹說，老樹是許多校友的回憶，雖然學校教學大樓二○一○年已改建，不是原本的樣貌了，但希望移除蟲體及蟲卵後，能讓老樹重現生機，讓校友回校還能看見蘇鐵健康的模樣！

國立花蓮女中校園中庭有多棵台灣特有種的台東蘇鐵，年齡超過五十歲，去年起葉子開始枯黃、一片片掉落，校方請來樹醫生幫忙診斷，發現是遭到外來種的「蘇鐵白輪盾介殼蟲」危害，由於是校園內，學校並不想噴藥，且害蟲數量不算多，因此在樹醫師建議下，孫逢妹發起替老樹除蟲活動，師生這一個禮拜以來用軟毛刷沾水後，輕輕刷掉黏附在莖葉上的介殼蟲，還用牙刷把葉片底下的蟲卵清除乾淨，剪除受感染枝條則裝在塑膠袋用太陽曝曬死亡。除了替老樹洗澡治病，師生也趁著春季種下「九十年校慶紀念樹」，包括俗稱「紅雞油」的榔榆樹、還有別名「公孫樹」的銀杏。

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  • 花蓮女中學生徒手抓介殼蟲，希望校園枯黃的的台東蘇鐵早日恢復健康。（記者花孟璟攝）

    花蓮女中學生徒手抓介殼蟲，希望校園枯黃的的台東蘇鐵早日恢復健康。（記者花孟璟攝）

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