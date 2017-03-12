〈北部〉宜縣39家長照機構 未發現違規超收
2017-03-12
去年四間未立案遭開罰
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕桃園市龍潭區的長照中心失火，造成四死十三傷慘劇，事後爆出中心違規超收，安全問題引發社會關注；宜蘭縣衛生局指出，縣內尚無違規超收情形，但去年有查到四間未立案機構，其中一間為累犯，被連續開罰五十多萬元，今年將持續稽查。
桃園市龍潭區這家長照中心，因違規超收長者，被指為造成傷亡主因，事發後，各縣市清查轄區長照中心現況，宜蘭縣立案長照機構四十一家，其中有三十九家正在營運，兩家剛通過申請，仍在籌備階段。
此外，去年被查出的四家違規機構，全是未依規定申請立案，衛生局已開罰。
衛生局指出，要成立長照機構，必須符合消防安檢、建管、人力配置標準及長照機構設置規定，再提出申請通過許可始可營業，如果未立案，一經查獲，會被依照違反「老人福利法 」規定，吃上六萬至三十萬元罰鍰，同時機構內安置的長者，要全數轉出。
衛生局表示，宜蘭縣去年違規的四間安置機構，沒有循管道申請原因，多為照顧人力不足、沒有足夠護理人員及照顧服務員，有的甚至在住家開設長照機構，安全性堪慮，今年稽查工作，還未查出違規，仍將定期稽查，保障長照機構長者們的安全。
至於宜蘭縣是否有違規超收案例？衛生局表示，至今還沒有稽查到這類違規案，一旦出現這種況，若是立案業者，會給一個月改善期，未在期限內改善，處以三萬至十五萬元罰鍰，得採連續罰。
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