〈北部〉交大就博會 半導體業最夯
2017-03-12
〔記者洪美秀／竹市報導〕交通大學 Open House校園徵才活動昨天登場，有兩百廿九個企業參與，釋出三萬個就業機會，半導體科技業仍是熱門求職選項，很多學生前往了解就業市場訊息，也為畢業找適合的工作。
參與的企業有台積電、群聯電子、慧榮科技、聯電、花王等知名企業。交大就輔組長李育民表示，今年共陸續舉辦六十五場次的企業說明會和職涯講座及九場企業參訪。
根據人力銀行調查顯示，國內企業已感受到景氣逐漸好轉，超過六成一有徵才計畫，比去年同期第一季增加八點二％，其中又以民生服務業、醫療農牧環境及資訊科技業徵才意願最高，主要是填補流失人力、例行性徵才及轉職季搶才，目前就業市場多以半導體、電子元件製造和機械製造修配的比例最高。
1111人力銀行也開出大學網總編輯職缺，月薪六萬起跳，免費供午餐及多項福利，吸引多人填履歷。
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