〈北部〉客雅溪親水 水質改善全國特優

2017-03-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客雅溪經市府整治，水質大幅改善，並推動水環境巡守隊、建設污水下水道系統，獲環保署全國河川污染整治考核特優。新竹市已連續十二年得獎，累積獲五次特優、七次優等。

新竹市長林智堅說，市府推動河川整治，去年已完工啟用竹香南路客雅溪親水步道、府後街護城河親水再造工程，成功打造親人、親水的環境空間。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市客雅溪水域生態豐富，經市府努力整治，水質大幅改善，其中氨氮水質濃度改善率將近六十％，每日氨氮削減量為四千兩百零五公斤，原本在客雅溪出海口棲息的水鳥，逐漸出現在中、上游沿岸。

市府在竹香南路人行步道設置水鳥解說牌，提供民眾認識客雅溪自然生態之美；而護城河親水公園改造工程引地下水進河道、栽種水生植物，增添城市「水與綠」的活化元素，成為親水、親人的護城河。

環保局表示，河川污染整治考核全國分區第三組有八個縣市，新竹市在污染源稽查管制、水質改善工程操作與維護、推動水環境巡守隊、建設污水下水道系統等方面成果獲得肯定，拿到特優。

江盛任指出，去年成立的金竹里紅蜻蜓水環境巡守隊，雖然只有十三人，但認養面積達八公頃的溪埔仔人工濕地，每天巡檢環境清潔、每月辦理水質監測，並結合社區人文特色與環境資源，舉辦「認識水資源環境之旅」及「親子體驗自製過濾器」等課程，獲選為「潛力級」水環境巡守隊。