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〈北部〉休耕政策搖擺 代耕業慘虧5成

2017-03-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕目前國內水情拉警報，又時值一期稻作整田插秧期。不過，農業相關產業業者抱怨，因為政府休耕政策搖擺，太晚宣布措施和節水獎勵，有代耕業者批評，因突如其來的政策決定，讓代耕業者瞬間接到消息，大多數農田決定休耕，不少業者因此慘虧五成。

農糧署表示，代耕業者與肥料農藥等相關產業鏈正如同「農業中的服務業」，舉例而言，每到水情吃緊的時刻，政府都會宣布限水，當下例如洗車、旅館、游泳池等服務業者都必須配合限水，一樣會出現經濟損失，希望相關業者能共體時艱。

「農田田主突然通知說要休耕，決定領補助，讓大家很錯愕」苑裡鎮張姓代耕業者指出，突然間在稻作期間宣布，不少農民聞訊，認為水情不佳，且供水量限縮，乾脆休耕領補助。代耕業者與農民本來約定可以出工，頓失經濟來源，以本來耕種四甲地計算，損失約兩萬元，讓代耕業者十分頭痛。

「一天可以代耕四甲地，現在只剩一甲多」張姓業者表示，不少同業抱怨，「計畫趕不上政策的變化」，讓人傻眼，無法提早規劃無田可耕時該怎麼辦？

另外，不少代耕業者也反映，有的人擁有自己的農機，有的人是租用，租用的等於租金就這樣浪費了，而擁有農機的業者則說，「大部分都貸款買的」，現在沒什麼收入，不少業者都為還貸款發愁，有的人只好去工地當臨時工度日。

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  • 休耕政策搖擺，代耕業者損失慘。 （記者蔡政珉攝）

    休耕政策搖擺，代耕業者損失慘。 （記者蔡政珉攝）

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