〈北部〉逾期乳瑪琳 竹苗下架近200公斤
2017-03-12
〔記者張勳騰、洪美秀、蔡孟尚／綜合報導〕桃園市遠東油脂公司違規使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成十九項產品，苗栗縣與新竹縣、市衛生局展開稽查，共下架乳瑪琳、酥油、高級白油、香友酥油等品項近二百公斤。苗縣衛生局表示，凡是受波及的合法販賣業者，都可將下架的產品退回上游供應商或遠東油脂廠以維護權益。
竹苗地區經過初步清查，學校營養午餐業者並未使用逾期乳瑪琳，昨天也緊急公告請各校禁止使用，十三日上班後也會再清查確認各校是否使用。各夜市攤販、美食商圈也將列入清查。
苗栗縣衛生局派員查核縣內販賣業者，共下架乳瑪琳十罐、酥油二桶、高級白油二桶、香友酥油七桶，共一百七十七點四六公斤。
苗栗衛生局提醒烘焙業或食品販售業者，若有使用或販售應主動停止製造、加工、販賣及回收，並於四十八小時內主動通報，違反者裁處六萬元以上，二億元以下的罰鍰，並將沒入銷毀。
新竹市衛生局稽查下游販售通路業者，包括食品行、餐飲店等，已下架回收金龍馬雅琳奶素半成品十點五公斤，成品三點一五公斤，將持續全面查核。因業者無法釐清產品批號，所以擴大回收保存期限為今年三月八日到今年九月卅日的所有產品。
新竹縣政府衛生局也查核四家下游業者，但兩家食品添加物業者假日沒有營業，另兩家有營業的烘焙、早餐批發業者經查無相關產品，會再持續抽驗市面相關油脂製品。
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逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤
位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…
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