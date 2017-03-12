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〈北部〉逾期乳瑪琳 竹苗下架近200公斤

2017-03-12

〔記者張勳騰、洪美秀、蔡孟尚／綜合報導〕桃園市遠東油脂公司違規使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成十九項產品，苗栗縣與新竹縣、市衛生局展開稽查，共下架乳瑪琳、酥油、高級白油、香友酥油等品項近二百公斤。苗縣衛生局表示，凡是受波及的合法販賣業者，都可將下架的產品退回上游供應商或遠東油脂廠以維護權益。

竹苗地區經過初步清查，學校營養午餐業者並未使用逾期乳瑪琳，昨天也緊急公告請各校禁止使用，十三日上班後也會再清查確認各校是否使用。各夜市攤販、美食商圈也將列入清查。

苗栗縣衛生局派員查核縣內販賣業者，共下架乳瑪琳十罐、酥油二桶、高級白油二桶、香友酥油七桶，共一百七十七點四六公斤。

苗栗衛生局提醒烘焙業或食品販售業者，若有使用或販售應主動停止製造、加工、販賣及回收，並於四十八小時內主動通報，違反者裁處六萬元以上，二億元以下的罰鍰，並將沒入銷毀。

新竹市衛生局稽查下游販售通路業者，包括食品行、餐飲店等，已下架回收金龍馬雅琳奶素半成品十點五公斤，成品三點一五公斤，將持續全面查核。因業者無法釐清產品批號，所以擴大回收保存期限為今年三月八日到今年九月卅日的所有產品。

新竹縣政府衛生局也查核四家下游業者，但兩家食品添加物業者假日沒有營業，另兩家有營業的烘焙、早餐批發業者經查無相關產品，會再持續抽驗市面相關油脂製品。

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  • 新竹市衛生局追查逾期的乳瑪琳，並回收下架過期品。（照片由新竹市府提供）

    新竹市衛生局追查逾期的乳瑪琳，並回收下架過期品。（照片由新竹市府提供）

  • 苗栗縣府衛生局派稽查人員到縣內各賣場清查有無販售遠東油脂公司的違規油品。 （照片由苗栗縣府衛生局提供）

    苗栗縣府衛生局派稽查人員到縣內各賣場清查有無販售遠東油脂公司的違規油品。 （照片由苗栗縣府衛生局提供）

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逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤

位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…

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