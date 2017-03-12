| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《長照中心火警釀4死》遏阻超收 市府擬建置查詢系統

2017-03-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭區私立愛心長期照顧中心惡火釀成四死十三傷，對於業者在二樓違法超收，市府聯合稽查被批評「安檢玩假的」；社會局長古梓龍表示，擬建置「一個蘿蔔一個坑」的管理系統，要求業者申報收容老人的資料，讓家屬上網查詢，超收業者若如實申報就會被抓包，隱匿不報又會被家屬懷疑、檢舉，雙管齊下遏阻業者違法。

古梓龍說，以這家「愛心長照中心」為例，核定收容廿二人，業者在二月底通報收容廿人，按照未來的管理新制，會要求該中心將老人資料上傳社會局網站，家屬只要輸入證件號碼，就可以查詢自己長輩的安置狀況，如果查不到，極可能是業者超收而不敢申報，家屬只要提出檢舉，社會局就會徹查，保障老人安全，有效遏阻業者超收。

他表示，違規使用與超收是一體兩面，透過這項管理機制可杜絕超收，沒有超收就不會暗中擴大場地違規營業，業者如果想增加收容床數，只能循正當途徑改善各項安全設施，對老人家才有保障。

古梓龍說，社會局正在規劃這套管理系統，由於個資問題，網路不會公布老人家的基本資料，但會提供類似查榜系統，家人只要輸入當事人的證件號碼就能查詢，兼顧隱私也達到制衡改善的目的。

市府社會局人員昨天也與衛生福利部官員開會，討論老人福利相關法規是否合適，未來將透過修法途徑，針對惡意違規機構給予重罰，最重是撤銷立案、勒令歇業。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤

位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈北部〉《長照中心火警釀4死》遏阻超收 市府擬建置查詢系統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.