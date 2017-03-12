〈北部〉《長照中心火警釀4死》遏阻超收 市府擬建置查詢系統

2017-03-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭區私立愛心長期照顧中心惡火釀成四死十三傷，對於業者在二樓違法超收，市府聯合稽查被批評「安檢玩假的」；社會局長古梓龍表示，擬建置「一個蘿蔔一個坑」的管理系統，要求業者申報收容老人的資料，讓家屬上網查詢，超收業者若如實申報就會被抓包，隱匿不報又會被家屬懷疑、檢舉，雙管齊下遏阻業者違法。

古梓龍說，以這家「愛心長照中心」為例，核定收容廿二人，業者在二月底通報收容廿人，按照未來的管理新制，會要求該中心將老人資料上傳社會局網站，家屬只要輸入證件號碼，就可以查詢自己長輩的安置狀況，如果查不到，極可能是業者超收而不敢申報，家屬只要提出檢舉，社會局就會徹查，保障老人安全，有效遏阻業者超收。

他表示，違規使用與超收是一體兩面，透過這項管理機制可杜絕超收，沒有超收就不會暗中擴大場地違規營業，業者如果想增加收容床數，只能循正當途徑改善各項安全設施，對老人家才有保障。

古梓龍說，社會局正在規劃這套管理系統，由於個資問題，網路不會公布老人家的基本資料，但會提供類似查榜系統，家人只要輸入當事人的證件號碼就能查詢，兼顧隱私也達到制衡改善的目的。

市府社會局人員昨天也與衛生福利部官員開會，討論老人福利相關法規是否合適，未來將透過修法途徑，針對惡意違規機構給予重罰，最重是撤銷立案、勒令歇業。