〈北部〉桃園高中職博覽會 獻藝撒銀彈搶學生
2017-03-12
〔記者謝武雄／桃園報導〕高中高職博覽會昨天起一連兩天在台北科技大學附屬桃園農工舉行，全市高中職、五專等卅八所學校參展，為了吸引學生就讀，「搶學生」的花招百出，啦啦隊、儀隊花式操槍、手語舞蹈、武術表演、花式調酒都很吸睛，今天還有一天，桃園火車站從上午八點半起有免費接駁車，家長可陪同國中應屆畢業生前往參觀。
今天還有 桃園火車站有接駁車
很多私立學校都提供高額獎學金吸引就讀，啟英、治平的清寒獎學金最高三百萬元；新興高中、大興高中、育達高中也有一百萬元；振聲、復旦高中獎勵國中部直升高中，振聲高中提供最高六十萬元獎學金；六和高中最高十萬元獎學金，成功工商提供教育旅遊機會，每學期招待十六人出國，漢英高中提供外師雙語環境。
相較於私立高中以優渥的獎學金爭取學生，各市立高中主打升學績效，很多學校由繁星計畫錄取台大、政大的學生擔任招生大使；國立高中則顯得老神在在，攤位簡單不花俏，也吸引很多家長、學生詢問。
技職科系學校展現實習成果，北科大附屬桃園農工動力機械群科在校園搭起動力小火車，市長鄭文燦昨天參觀時充當駕駛員，象徵帶領學子迎向未來。
今年高中高職博覽會配合「亞洲矽谷」計畫，在現場規劃教育矽谷主題展示區，展示ＶＲ、ＡＲ、智慧教室、實驗教育，與大學合作的知識夢翔計畫、國際教育，與農工學群體驗、MAKER實作等，讓學生體驗各校創新才藝教育的成果。
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