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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
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〈北部〉桃園高中職博覽會 獻藝撒銀彈搶學生

2017-03-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕高中高職博覽會昨天起一連兩天在台北科技大學附屬桃園農工舉行，全市高中職、五專等卅八所學校參展，為了吸引學生就讀，「搶學生」的花招百出，啦啦隊、儀隊花式操槍、手語舞蹈、武術表演、花式調酒都很吸睛，今天還有一天，桃園火車站從上午八點半起有免費接駁車，家長可陪同國中應屆畢業生前往參觀。

今天還有 桃園火車站有接駁車

很多私立學校都提供高額獎學金吸引就讀，啟英、治平的清寒獎學金最高三百萬元；新興高中、大興高中、育達高中也有一百萬元；振聲、復旦高中獎勵國中部直升高中，振聲高中提供最高六十萬元獎學金；六和高中最高十萬元獎學金，成功工商提供教育旅遊機會，每學期招待十六人出國，漢英高中提供外師雙語環境。

相較於私立高中以優渥的獎學金爭取學生，各市立高中主打升學績效，很多學校由繁星計畫錄取台大、政大的學生擔任招生大使；國立高中則顯得老神在在，攤位簡單不花俏，也吸引很多家長、學生詢問。

技職科系學校展現實習成果，北科大附屬桃園農工動力機械群科在校園搭起動力小火車，市長鄭文燦昨天參觀時充當駕駛員，象徵帶領學子迎向未來。

今年高中高職博覽會配合「亞洲矽谷」計畫，在現場規劃教育矽谷主題展示區，展示ＶＲ、ＡＲ、智慧教室、實驗教育，與大學合作的知識夢翔計畫、國際教育，與農工學群體驗、MAKER實作等，讓學生體驗各校創新才藝教育的成果。

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  • 市長鄭文燦坐上北科大附屬桃園農工動力機械群科學生製作的動力小火車，充當駕駛，帶領學子迎向未來。（記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦坐上北科大附屬桃園農工動力機械群科學生製作的動力小火車，充當駕駛，帶領學子迎向未來。（記者謝武雄攝）

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