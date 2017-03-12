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〈北部〉櫻花樹捐大崗國中 祖孫三代種下

2017-03-12

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕今天是植樹節，龜山區居民陳江山將兩棵栽培多年的櫻花樹，捐給大崗國中作為美化及教學使用，學校昨天邀請陳江山與兒媳、孫子，祖孫三代共同植下，讓櫻花之美永留校園。

大崗國中校長林永河表示，七十歲的陳江山，祖父陳永波是大崗國小第五任校長，爸媽分別是大崗國小第十六、十七屆校友，大兒子陳佑任是大崗國中家長會副會長，媳婦是大崗國中管弦樂團後援會執行長，孫子現在就讀大崗國中八、九年級，陳家五代與大崗國中、國小都很有淵源。

林永河說，學校周邊及竹林山觀音寺、壽山巖觀音寺都有櫻花美景，今年起將校內櫻花特色課程統整，帶著學生實地訪查，學習美感及環境教育，陳江山得知後捐出兩棵栽培多年、五公尺高的櫻花樹。

陳江山表示，退休後常到南部或偏遠地區賞櫻，飽受塞車之苦，六年前種植櫻花樹自娛娛人，響應大崗國中的櫻花特色課程，捐出兩棵櫻花樹。

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  • 陳江山（左四）祖孫三代，一同將櫻花樹種在大崗國中校園。（大崗國中提供）

    陳江山（左四）祖孫三代，一同將櫻花樹種在大崗國中校園。（大崗國中提供）

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