〈北部〉劃休閒農業區 桃市府續拚4處1300公頃
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府發展休閒農業區，繼觀音區近六百公頃的「蓮花園休閒農業區」後，今年繼續輔導大園區溪海、蘆竹區大古山、龍潭區大北坑及大溪區月眉共四處，總面積高達一千三百多公頃，四區各具觀光特色，溪海以花卉聞名，大古山是自然生態，大北坑具有客家茶園風味，月眉有綠色農業，藉由休閒農業區帶動地方觀光。
4區各具主題觀光特色
市府農業局長郭承泉表示，大園區溪海休閒農業區位於溪海里，占地五八○．三三公頃，規劃主題為「漫步田園樂、徜徉花海趣」，當地有十多家花卉農場，生產各式盆花，也提供民眾組合盆栽樂趣，是桃園地區重要的花海基地，花海面積連接到中壢地區。
他指出，大溪區月眉休閒農業區位於月眉里，占地二一六．五公頃，將以綠色農藝博物館為主題，區內有蘭花、盆花、桂花、灌木農場、有機蔬菜園，可讓民眾從事園藝、農事體驗，附近還有國定古蹟李騰芳古厝、山豬湖跨橋工程及生態公園。
龍潭區大北坑休閒農業區位於三水里，占地二七六．四公頃，規劃主題是「茶園、步道、茶饗宴」，區內擁有豐富的茶資源，包含生產茶葉、茶包、茶凍茶廠，還有特製的茶香饅頭、香草茶ＤＩＹ及製茶體驗，客家事務局也在當地推動「茶人風華再現—桃園浪漫茶香大道跨域整合計畫」，將打造大北坑休閒農業區成為茶葉、茶藝的故鄉。
蘆竹區大古山休閒農業區位於坑口、外社、山鼻及山腳里，面積二八九公頃，規劃主題尚未定案，當地擁有豐富的生態資源，包含大古山步道、德馨堂古厝等，未來可結合社區營造，當地也有休閒農場，提供民眾農事體驗、摘果、ＤＩＹ果醋等。
郭承泉說，未來各休閒農業區都會建置遊客服務中心、自行車道、人行步道、入口意象、涼亭、停車場、導覽指標牌、交通引導設施，讓外地民眾輕鬆悠遊。
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標題：〈北部〉劃休閒農業區 桃市府續拚4處1300公頃
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