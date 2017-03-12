〈中部〉「萬眾騎BIKE」上路 國中生助修鐵馬

2017-03-12

〔記者李忠憲／台中報導〕媽祖文化節「萬眾騎BIKE」活動昨日登場，上萬民眾到場參加，一百公里路程中，除沿途欣賞台中六間主要供奉媽祖的宮廟及風光，更可品嘗廟方準備的特色美食。大甲日南國中「BIKE機械社」師生也首次到場，為車友行前檢查愛車，讓過程更平安。

媽祖文化節「萬眾騎BIKE」今年進入第七年，一百公里的腳踏車路程經過社口萬興宮、南屯萬和宮、旱溪樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮及大甲鎮瀾宮，每年由六間宮廟輪流作為起終點。昨日一早，起點的大甲鎮瀾宮前，聚集六千位車友及許多民眾，上萬人將現場擠得水洩不通，起跑槍聲響起後，車友上車出發。

活動現場也邀來日南國中新成立的「BIKE機械社」，在起點為車友進行行前檢查，包括胎壓、煞車等，讓大家騎車更安全。

社團老師江思翰教練說，社團是因應市府「青年希望工程」，在上學期創設，藉由帶領學生實際操作，包括最基本的補胎，到整車完整的組裝與微調，另也安排室內課程，建立學生對自行車的競賽種類、規則認知，以及道路交通安全觀念，同時搭配騎乘運動傷害防護等相關課程，達到多元學習的目標。