〈中部〉減塵添綠意 高美濕地種1200樹
2017-03-12
〔記者李忠憲／台中報導〕市政府推行八年種百萬棵樹計畫，昨在高美濕地遊客服務中心旁舉行植樹活動，現場種下上千株防風樹苗，除減低風沙灰塵，也為高美濕地增添綠意。
昨日上午，清水區美堤街高美濕地遊客服務中心停車場旁空地舉行植樹活動，市議會副議長張清照、市議員楊典忠、顏莉敏及建設局長黃玉霖等人均到場，與民眾用鏟子將樹苗小心翼翼種下，現場種下約一千二百多株樹苗。
建設局表示，高美濕地遊客服務中心周邊空地因緊鄰清水大排旁，長年飽受風沙吹襲，部分既有植栽也因風災多有折損，造成部分區域沙地裸露。種植樹苗包括大葉山欖、日本女貞、厚葉石斑木、黃槿等，都屬防風樹種，後續周邊將加強規劃植樹造林，以增加台中市綠化空間，並減輕該區風沙及降低揚塵效應。
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