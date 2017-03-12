| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉北台中贈樹苗 5千株搶光

2017-03-12

〔記者李忠憲／台中報導〕本月是植樹月，市議員吳敏濟與林務局東勢林區管理處昨天合辦北台中聯合贈苗活動，現場五千株台灣原生種樹苗不久就被排隊民眾索取一空。主辦單位表示，藉此宣導環境美化、保護地球，也響應市府八年種百萬棵樹政策。

昨日上午九點，大甲體育場早已擠滿排隊民眾，原來是市議員吳敏濟服務處與東勢林管處連年合辦的北台中聯合贈苗活動。有人清晨六點多就到場排隊，更有一家祖孫三代一起來。

林管處提供台灣原生種樹苗，包括四百株楊梅、三百株台灣肖楠，台中市農業局也提供一千五百株山櫻花、一千八百株桂花、五百株杜鵑等，總共五千多株贈送給民眾，現場也發放五百份市府印製的原生種植物圖案資料夾。

吳敏濟說，與東勢林區管理處合辦北台中聯合贈苗活動今年邁入第六年，每年都有許多民眾熱烈響應，顯見種樹已蔚為風氣，希望藉此推廣保護地球、愛護樹木的觀念。

東勢林管處也說，本月在多處都有舉辦贈樹苗活動，民眾可上官網查詢，前往索取。

廣告
  • 市議員吳敏濟與林務局東勢林區管理處昨天在大甲體育場合辦北台中聯合贈苗活動，現場5千株台灣原生種樹苗，不久就被排隊民眾索取一空。（記者李忠憲攝）

    市議員吳敏濟與林務局東勢林區管理處昨天在大甲體育場合辦北台中聯合贈苗活動，現場5千株台灣原生種樹苗，不久就被排隊民眾索取一空。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
台糖地租暴漲 立委協商緩繳求解套

地價稅大增 轉嫁230多弱勢戶去年公告地價調漲，地價稅大幅增加，連帶使台糖土地租金也大漲，大里區健民里二百多個承租戶叫苦連天，立委何欣純介入…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈中部〉北台中贈樹苗 5千株搶光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.