〈中部〉北台中贈樹苗 5千株搶光
2017-03-12
〔記者李忠憲／台中報導〕本月是植樹月，市議員吳敏濟與林務局東勢林區管理處昨天合辦北台中聯合贈苗活動，現場五千株台灣原生種樹苗不久就被排隊民眾索取一空。主辦單位表示，藉此宣導環境美化、保護地球，也響應市府八年種百萬棵樹政策。
昨日上午九點，大甲體育場早已擠滿排隊民眾，原來是市議員吳敏濟服務處與東勢林管處連年合辦的北台中聯合贈苗活動。有人清晨六點多就到場排隊，更有一家祖孫三代一起來。
林管處提供台灣原生種樹苗，包括四百株楊梅、三百株台灣肖楠，台中市農業局也提供一千五百株山櫻花、一千八百株桂花、五百株杜鵑等，總共五千多株贈送給民眾，現場也發放五百份市府印製的原生種植物圖案資料夾。
吳敏濟說，與東勢林區管理處合辦北台中聯合贈苗活動今年邁入第六年，每年都有許多民眾熱烈響應，顯見種樹已蔚為風氣，希望藉此推廣保護地球、愛護樹木的觀念。
東勢林管處也說，本月在多處都有舉辦贈樹苗活動，民眾可上官網查詢，前往索取。
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