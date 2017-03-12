〈中部〉靜宜3女大生動漫迷 推手遊玩cosplay

2017-03-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕真人美少女大學生Cosplay融入手遊，靜宜大學學生創新角色，設計打怪電玩，一次可操控三角色，角色華麗兼顧策略闖關，更具挑戰。昨天在中區大學教育卓越創客成果聯展發表試玩，另十二所大學展現學生創意設計，讓人驚喜連連。

靜宜大學學生陳美珊、張甄莉、蘇約寧都是Cosplay玩家，喜歡扮演動漫角色，三人把Cosplay運用在手機遊戲設計，角色走蘿莉風，布景華麗，昨天還親自Cosplay上場展現設計成果。

靜宜學生何祥祿、邵子群也設計手遊「吉米納諾」，不同於一般打怪電玩，更有趣、更有挑戰性，他們以2D、3D和特效設計軟體交叉運用，玩家可一次操控三個角色，各有技能、同時出招闖關，玩家反應要更快、更具策略性，他們都利用大學卓越計畫的創客培力基地、創客平台，在課堂外，運用更多資源，且已進入市場試水溫，上架提供試玩。

中國醫藥大學也提供製藥碩士學程，開放大學畢業生學習製藥課程和藥廠實習，廣納人才培訓，發展國家生技製藥競爭力，另也發展千里計畫培養醫師科學家，護理課程國際化，與澳洲、澳門合作上課。

中區教學卓越成果聯展「創世—教育創客學．跨域新世代」昨登場，共有十三所大學展現成果，有靜宜大學學生設計的多款手遊、逢甲大學機器人，3D列印穿戴式手部義肢、中山醫學大學以食物原色吃出時尚夢幻食光和化妝刷具清洗機等。