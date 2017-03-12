〈中部〉台糖地租暴漲 立委協商緩繳求解套
地價稅大增 轉嫁230多弱勢戶
〔記者黃鐘山／台中報導〕去年公告地價調漲，地價稅大幅增加，連帶使台糖土地租金也大漲，大里區健民里二百多個承租戶叫苦連天，立委何欣純介入協調表示，此乃世代居住的經濟弱勢戶，要求台糖提報行政院專案減免稅率，再據此降低租金，目前暫先緩繳；台糖代表同意照辦。
何欣純說，健民里台糖土地承租戶是做為自用住宅使用，共二百三十多戶，大多從日治時代就世居在此，其歷史背景為台糖公司接收日產而來，環境巷弄狹小，出入很不便，她數年前就曾召開多次協調會，要求台糖儘速釐清產權，提出專案讓售。
她又說，去年底公告地價調漲，地價稅大漲，台糖因需負擔累進最高稅率五．五％，經轉嫁承租戶導致租金雙漲，承租戶大都屬經濟弱勢，實無力負擔，遂邀台糖召開協調會，體現台灣社會最需要的居住正義，市議員李天生、健民里長楊進祿等人也參與協調。
楊進祿表示，全國十幾個縣市都有類似情況，成千上萬承租戶面臨租金調漲困境，何欣純委員已邀集經濟部、財政部協調，由台糖向財政部提出申請，讓地價稅能夠比照自用住宅土地稅率一％，待資料彙整後，再提報行政院核定專案減免。
年租金漲逾2倍 何欣純籲緩繳
楊進祿說，自用住宅被當成營利事業收租金，一漲就是數倍，像他家本來年租金三萬二千多元，今年卻要繳七萬六千多元，離譜、不合理！但等行政院專案核定，最快也要今年才適用得以降低，陳情民眾均憂心年初所收到一○五年度租金繳費通知怎麼辦？
何欣純要求參與協調的台糖代表儘速提報公司董事會，希望董事會能考量該地區的歷史背景，先不要調漲，以原本申報地價三％來計算租金，在這之前租戶先暫緩繳納，待董事會決議後才繳納，並應提出專案讓售方案；台糖代表同意照辦，將提報董事會決定。
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標題：〈中部〉台糖地租暴漲 立委協商緩繳求解套
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