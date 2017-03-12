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〈中部〉打造媽祖氣球澎澎臉 全靠塞球密技

2017-03-12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好神！媽祖氣球「澎澎臉」，原來是有「塞球」密技！

彰化縣造型氣球業者許馨予表示，她因為當學校說故事媽媽而接觸造型氣球，後來去上課學習，越學越有趣，自己練習發現瓶頸，就再去上課向老師請益，突破難關後，再繼續精益求精。

許馨予說，因為「三月瘋媽祖」，她去年在彰化秀水要喜迎彰化南瑤宮媽祖南下進香，特地動手做了氣球媽祖，今年再度挑戰，把氣球媽祖的尺寸變大。

把氣球媽祖變「大」的最大困難就是「臉」，因為媽祖要「活靈活現」，就是臉部要生動，必須要「塞球」技巧，採用二圓一長的氣球來完成。

許馨予說，媽祖的「澎澎臉」就是在圓型氣球內，先塞入同樣也是圓型氣球打氣，充當臉部的飽滿額頭；再塞入長條氣球，最後再把長條氣球打氣綁好，再調整在氣球的底部，充當下巴與耳朵；最後，就在「澎澎臉」上用紅色粉筆來抹粉，讓氣球媽祖的臉色紅潤，「妝水水」的彰化縣歡慶婦女節活動亮相；連彰化縣長魏明谷、縣議員賴岸璋與尤瑞春，以及社會處長黃淑娟都說「有夠可愛」。

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  • 媽祖氣球的「澎澎臉」，原來是透過「塞球」，下巴、耳朵是靠長條氣球，額頭是靠圓形氣球。（記者劉曉欣攝）

    媽祖氣球的「澎澎臉」，原來是透過「塞球」，下巴、耳朵是靠長條氣球，額頭是靠圓形氣球。（記者劉曉欣攝）

  • 媽祖氣球有夠可愛，連縣長魏明谷（圖左三）、縣議員賴岸璋（圖右一）、尤瑞春（圖左一）與社會處長黃淑娟（圖左二）都說讚。（記者劉曉欣攝）

    媽祖氣球有夠可愛，連縣長魏明谷（圖左三）、縣議員賴岸璋（圖右一）、尤瑞春（圖左一）與社會處長黃淑娟（圖左二）都說讚。（記者劉曉欣攝）

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