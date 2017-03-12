〈中部〉深夜發現火警 首要叫醒家人逃生

2017-03-12

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕最近深夜火災頻傳，且災情嚴重，南投縣埔里消防分隊昨提醒一群國小學童，萬一夜裡發生火災，一定要先大聲叫醒家人，掌握家人逃生的先機，再約定在外面的確切地點集合，以免家人誤以為有人未逃出，重回火場發生危險。

世界展望會埔里中心，昨日首度帶領輔導的廿五名小朋友，以及十多名家長，到埔里消防分隊進行半天的消防體驗營。消防分隊安排防火及逃生、身上著火如何滅火、防震、心肺復甦術等課程。

由於近月住宅深夜火災頻傳，且很多造成傷亡悲劇，埔里消防分隊昨日提醒小朋友，萬一深夜或凌晨發現屋內起火，第一要務不是嘗試自行滅火，而應大叫家人起床逃生。另叫醒大家後，也要大聲與家人約定在屋外的一個確切地點集合。

埔里消防分隊長陳世賢表示，人在熟睡後，只有聽覺還醒著，因此要大叫才能驚醒睡夢中的家人。而在逃生時，要約定逃出後在確切地點集合，是因過去曾發生父母找不到小孩，以為他還在家裡，重回火場想救子卻葬身火窟。

陳世賢昨也建議，住家的客廳和廚房，是較易發生火災的地點，因此可在這兩個地方裝設獨立式偵煙探測器，只要有冒煙就會發出巨響提醒。

過完年後就陸續有民眾掃墓，埔里消防分隊過年後的雜草火警勤務已有廿多起，消防隊員昨也請小朋友告訴家長，掃墓燒雜草或燒金紙，一定要確定熄滅後再離開，以免發生山林火災。