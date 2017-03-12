〈中部〉前鰭遭塑膠袋纏住 赤蠵龜擱淺死亡
2017-03-12
〔記者陳冠備／彰化報導〕一隻瀕臨絕種的一級保育類赤蠵龜，前天被民眾發現擱淺在彰化縣芳苑海邊，民眾通報岸巡人員前來解救，不過海龜已無生命跡象，從外觀初判，海龜長約一公尺，寬約半公尺，已屬成龜，外殼完整，不過右前鰭被一紅色塑膠袋纏住。目前這隻海龜遺體由中興大學帶回，預計下週解剖，釐清死因。
李姓漁民表示，前天上午他在新街海堤水門附近進行海域生態拍攝，發現一隻大海龜一動也不動的躺在消波塊上，他一人無法將海龜搬上岸，因此趕緊通報相關系統協助。
海巡署第四一岸巡大隊安檢接獲通報派往人員察看，發現大海龜躺在石頭上，已無氣息，待潮水稍退後，四人合力將海龜抬上岸邊空曠處，並通報中興大學帶回保存並進行研究。
芳苑安檢所指出，彰化海域近年並無海龜擱淺紀錄，六年前曾傳陸龜擱淺，另前年有漁民不慎捕撈到綠蠵龜。李姓漁民表示，印象中曾在二十幾年前看過一次，這次看到赤蠵龜身上被垃圾纏繞，就覺得有氣，雖不知是否是造成赤蠵龜死亡主因，希望民眾多愛護海洋，不要製造垃圾。
由於彰化海域罕見出現海龜，這次擱淺死亡格外引起重視。初步調查，這隻死亡赤蠵龜龜甲並無纏繞漁網或其他異物，右前鰭有被一塑膠袋綁住，是否誤食垃圾致命，仍有待中興大學解剖調查。
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