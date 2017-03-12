〈中部〉台化訴願成功 議員、環團︰不等於復工
環署未准許展延許可證
〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對環保署訴願審議委員會前天對於台化訴願案，裁決撤銷彰縣行政處分，並「另為適法之處分」一事；彰化縣議員林世賢昨天強調，「撤銷不等於復工」，因為台化違法在先，沒有根據環評規範來申請許可證，而全體市民健康損害，應該向台化求償才對！
台化公司彰化廠M16、M17及M22鍋爐汽電共生程序三張操作許可證，在去年九月廿八日期滿，台化申請展延，彰化縣政府駁回，台化只好停爐，因而提出行政訴願，環保署前天則做出「撤銷彰化縣行政處分」的裁決。
林世賢表示，環保署訴願審議委員會只是撤銷彰化縣原行政處份，並沒有准許台化彰化廠可以繼續展延許可證，也代表鍋爐的操作許可證「回到原點」，必須重新申請。
林世賢指出，環保署訴願審議委員會認為，這三座鍋爐都要受環評約束，過去台化十多年來都是做違法的事，沒有達到環評要求，所以縣府不應該是「駁回」申請展延送件，而是應該重新審查才對。
環團要魏明谷堅定立場
彰化環保聯盟總幹事施月英表示，只要彰化縣長魏明谷能夠堅定立場，環保局能夠依法審查，台化彰化廠就不可能復工。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，他認為環保署撤銷彰化縣政府對台化的原行政處分，這代表只是「回到原點」，民眾更應該再次站出來，要求台化彰化廠不能燃煤發電，讓彰化市成為「無煤都市」。
彰化縣環保局長江培根表示，原許可證屆滿當然失其效力，依法台化應重新申請，同時必須符合環保規範，再依法審查。
彰化縣政府委任律師陳建良指出，台化在一○○年所取得許可證，沒有符合環評，沒有盡到企業權利義務相對責任，這是違法處分，所以縣府在違法處分基礎下把展延申請駁回，才會被環保署訴願審議委員會撤銷，而台化彰化廠三張鍋爐的操作許可證，目前則是未為准許的階段。
王文淵聲明將持續溝通
台化公司表示，台塑集團總裁王文淵昨天有發表聲明，強調現階段談國賠恐不宜，會持續加強溝通；至於許可證部分，將會視縣府裁處而定，因為現在還是回到展延申請之中，還沒有重新申請的必要。
針對台塑企業總裁王文淵發表的聲明，彰化縣長魏明谷表示，台化訴願案因法律程序的爭議，讓台化的申請案再次回到原點，環保局也會依法審理，樂見台化要加強理性溝通，尋求多贏的結果。
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