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〈中部〉牡蠣貴森森 產地價每斤逾200元

2017-03-12

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕牡蠣產銷青黃不接，產地價每台斤兩百元起跳，消費者喊貴，盤商也因利潤遭壓縮而叫苦連天，路邊攤有客人嫌牡蠣太小顆，有些乾脆停賣蚵仔湯，牡蠣嚴重供不應求窘況，預計要到四月中旬才趨緩，好吃又便宜得等到五月中旬以後。

嘉義縣東石、布袋沿海是台灣牡蠣養殖重鎮，冬天大部分都休養，只有少部分風浪較小的地方還有放養，目前以台南、高雄生產的牡蠣為市場主流，不過整體產量有限，由於供需失衡，不僅產地價飆漲，市場上泡過水的也要兩百多元，且多體型瘦小，肥美的牡蠣待價而沽，有錢不見得買得到。

牡蠣貴得嚇人，讓小吃業者成本壓力倍增，被迫減量，不少消費者發現最近蚵仔煎的牡蠣變小變少了，小本經營的路邊攤，更因一碗蚵仔湯才賣三十元，只能放五至七顆牡蠣，一再被客人抱怨；牡蠣盤商也是有苦難言，因為買進來的價錢就不便宜，根本不敢完全反映成本，只能降低利潤，否則客戶嫌貴跑掉了，就更慘了。

有業者說，東石、布袋的牡蠣約下個月中旬可以收穫，除非天候不佳，否則價格屆時應可回穩，若想要吃到好吃又便宜的牡蠣，要等到五月中旬以後，因為那時候雲林、嘉義都進入盛產期，不僅產量多，且個個碩大肥美，CP值最高。

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