〈中部〉羅柏凱以小博大 跆拳道奪雙冠

2017-03-12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民生國中二年級學生羅柏凱，國小二年級開始練跆拳道，因身手靈活，懂得運用比賽策略，參加全國賽屢獲佳績，本月八日參加世界少年盃暨第二屆亞洲少年跆拳道錦標賽選拔，成績是四十一公斤級第一名，成為該量級唯一國家代表，將於七月赴埃及參賽，他前天上午參加嘉市運動會，又抱回國中男子組四十五公斤級以下冠軍。

羅柏凱說，很喜歡跆拳道，每天在道館都練習兩小時，希望朝「大國手」之路邁進。

羅柏凱身高約一百五十公分、體重約四十一公斤，知道體型較其他選手居劣勢，但面對比他高大的選手，他毫不畏懼，用速度、靈活度及假動作誘敵等策略，為自己取得勝利先機。

羅母吳惠玲表示，剛開始是讓兒子練跆拳道強身，避免被欺負，現在看他愈學愈好、愈有興趣，很欣慰。

羅柏凱體育班導師吳保益曾是亞運跆拳道國手，他說，羅柏凱除很認真練習，比賽時臨場策略應對、不畏懼對手等因素也很重要，且課業成績都維持班上前五名。

民生國中校長陳明君說，羅柏凱將代表嘉義市，參加今年全國中等學校運動會跆拳道個人品勢、雙人品勢賽，師生將為他加油。