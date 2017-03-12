〈中部〉考上台大研究所 弱勢生謝家扶助學
2017-03-12
〔記者廖淑玲／雲林報導〕就讀清華大學、受雲林家扶中心扶助的何明倩考上台大電信工程研究所，昨天參加家扶獎助學金頒獎典禮，感謝家扶及來自社會各界的愛心贊助，協助貧生翻身。
雲林家扶中心昨天在希望學園頒發獎助學金，高中職生每人六千元、大專生每人一萬五千元，頒出近五百萬元，四百七十名學生受益，即將參加全國比賽的雲林家扶希望學園幻藤戰鼓隊，也帶來活力四射、熱情奔放的鼓藝，帶動全場。
雲林家扶副主委李萬吉說，靠著這一筆筆獎助學金，讓家扶孩子能繼續升學，今年有何明倩考上台大電信工程研究所、吳冠德中興大學化工研究所、吳丞哲中國醫藥大學生物科技系，提供家庭經濟弱勢孩子最棒的支持與輔導。
雲林縣副議長蘇俊豪、雲林縣政府社會處長徐忠徹、台南市回社慈善會張永洪與張淑惠等都到場鼓勵家扶孩子勇敢向學脫貧，創造未來。
口湖好蝦冏男社的「養蝦男」李富正以自身經歷失敗與挫折的過程和大家分享，他以堅定的信念與無比毅力，養殖出鮮嫩Q彈無毒白蝦，來鼓勵家扶孩子們，不怕困難勇敢接受挑戰，用實際行動開創自己的生命。李富正還帶著蘇俊豪、徐忠徹等人下廚，端上好料犒賞大家。
雲林家扶中心主任廖志文代表感謝社會大眾愛心幫助，讓孩子們可以專心求學追求目標；何明倩等人也一再謝謝家扶和愛心人士捐款付出，讓他們沒有後顧之憂，會更努力學習，將來回饋社會。
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