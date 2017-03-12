〈中部〉嘉市鐵路高架化 林全今宣布啟動
〔記者王善嬿／嘉市報導〕「嘉義市區鐵路高架化計畫」經蔡英文總統去年底指示加速辦理，行政院長林全今天特地南下嘉市宣布計畫啟動，店家、鄉親聞訊歡欣之餘，昨在車站前、後懸掛布條表達支持之意，更期待全案在等了數十年後，這次能真正落實。
林全今早十點到嘉義火車站前東側廣場主持鐵路高架化計畫啟動儀式，十一點前往保福一路及保正街口，視察嘉義污水處理廠工程，前一案最受鄉親關注，總經費二百七十五‧八六億元，市府負擔配合款可望從九十九億元降至四十多億元，省約六成，待行政院近期核定。
等了30年 商家掛布條肯定
早餐店業者王儀家昨懸掛「感謝涂市長爭取鐵路高架化，在地居民等了三十年」布條。她受訪說，車站前、後發展長年受鐵路阻隔而有落差，民眾必須開車或騎機車往返，若用步行，不是繞路、走車站天橋，就是走陸橋機慢車道，人車爭道，險象環生，雖嘉市仍須負擔配合款，但已降低不少，只要儘快啟動，就是好的開始。
嘉市西區里長聯誼會長、番社里長鄭秀玉表示，嘉義車站站區二十四年來沒有什麼變動，站前廣場還曾停滿機車，對比其他縣市顯得「很落後」，鐵路高架化代表嘉義門面將有新面貌；MTV業者董炳鑫說，嘉義車站為市定古蹟，建議保留在站前，轉型為觀光休閒用途，開放民間經營咖啡店，或與鄰近的嘉義文化創意產業園區等景點結合。
市交通觀光處交通工程科長賴義龍表示，鐵路高架化計畫現規劃保留嘉義車站體，但如何保存？希望廣納各界意見，預計三年內針對整個車站區做出詳細設計。
牛稠溪北至北回站南 長10.9公里
嘉市鐵路高架化計畫從民國八十三年與台中市、台南市併案完成市區鐵路地下化可行性評估報告起，歷經六屆、五位嘉義市長，九十二年配合行政院提出經費縮減的計畫案，九十五年高架化可行性研究獲行政院核定，接續辦理綜合規劃。
但為減少政府財力負擔，行政院指示辦理土地開發及財務規劃，及市府要求中央全額補助，多次修訂綜合規劃報告再陳報行政院，三年前行政院函覆退回交通部，直到去年十一月總統兼民進黨主席蔡英文在黨中常會說到計畫拖太久，希望今年底動工，全案現出曙光；目前計畫範圍北自牛稠溪北端，南至北回歸線站南端，全長十‧九公里。
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