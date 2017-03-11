〈南部〉麻豆蚊港聖王祭 不放爆竹很環保
2017-03-11
〔記者楊金城／麻豆報導〕三月柚花香，麻豆柚花藝術節系列活動之一的蚊港聖王祭明天將在麻豆聖王宮登場，今年是第十屆舉辦，主辦單位聖王宮和曾文社區大學合作的大廟學堂在聖王祭中推出「台灣史有獎導讀」很有特色，主題開講台灣的建國紀，「愛台灣，就先從了解台灣歷史開始」。
聖王宮主委陳鶴仁說，蚊港聖王祭「台灣傳統民藝嘉年華」廟會有七大特色，包括不放爆竹、以功代金，參拜只點一炷香，垃圾不落地，很有環保觀念，還有提供教育成果展演舞台、票選特色柚花照片展、大廟學堂，以推廣優質的廟會文化。
協辦單位麻豆區長林振祿說，聖王祭也推出柚香美食、民俗藝陣競賽、曾文社區大學的動態成果展和大廚辦桌平安宴等，歡迎民眾一起「鬥鬧熱」。
其中聖王宮大廟學堂推出的「台灣史有獎導讀」，為培養台灣意識和鄉土認同，主題以台灣歷史的開闢、獨立、建國紀為主題，導讀正史和地方志對台灣歷史的記載，「愛台灣，就先從了解台灣歷史開始」。
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