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〈南部〉良寶宮神預言 小英祈福贈匾

2017-03-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統蔡英文昨日到南市東區良寶宮祈福還願，並贈送匾額「德澤安民」，感謝神明護佑眾生，民眾聞訊擠在道路兩側歡迎，高呼「總統好」，由於行程緊湊，蔡英文揮手致意，揭匾儀式後離去，未公開致詞。

良寶宮信眾關心國事，曾於二○一三年由主事章天軍請示神明國家未來的變化，良寶宮主神十二瘟王吳府千歲降駕明示：「下次大選必將變天，且奪大位者為女性」。

良寶宮表示，由於當時這諭示距下次大選還有三年之久，處於沉潛中的小英，下鄉聽取基層心聲，也多次造訪台南電台「台灣人俱樂部」主持人章天軍，因此當時章天軍引良寶宮十二瘟王「政黨必將輪替，女性出頭當家」聖諭，以民間友人身分為小英加油打氣，鼓勵她為台灣未來再盡心力，後來小英參選黨主席及爭取總統提名順利且當選。

不過，昨日現場發生小插曲，蔡英文抵達廟宇之前，反南鐵東移自救會到現場舉抗議布條陳情，被維安人員隔開到對面另一側，自救會無法與蔡總統面對面陳情，表達不滿情緒。

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  • 總統蔡英文昨日到良寶宮祈福還願，贈匾額「德澤安民」。（記者洪瑞琴攝）

    總統蔡英文昨日到良寶宮祈福還願，贈匾額「德澤安民」。（記者洪瑞琴攝）

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