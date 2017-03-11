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〈南部〉高捷延伸南科 企業建言小英

2017-03-11

億載會會長交接 提四大建議

〔記者王捷／台南報導〕台南六十六個上市櫃的公司組成的「億載會」，昨日舉行第十五屆會長交接，總統蔡英文南下參加，新任會長由南紡購物中心董事長侯博明擔任，他說上任以後要發揮社會影響力，有四點想向總統建議，分別是台南的捷運、機場、觀光碼頭以及掃毒，希望中央能全力推動，蔡英文在現場也承諾，不只台南，整個南部將會往前發展。

促台南機場轉型為觀光機場

億載會的成立要追溯到二○○三年，東陽集團及大億集團，為了促進商業互相交流、學習成長而成立，每任會長都是一年任期，今年由南紡購物中心的董事長侯博明擔任。

盼擴大觀光碼頭、加強掃毒

侯博明說，今年他將擔任億載會的新會長，要發揮企業的社會責任與影響力，向總統建議台南應該要先推動四項政策，第一是將高雄捷運連線到台南，深入南科，讓台南成為一個方便的城市；第二是要讓台南的機場轉型成為觀光機場，雖然目前已有民航班機，但因為與空軍共用，顯得不夠用；第三點，要讓台南沿岸的觀光碼頭擴大、第四點則是加強掃毒。

蔡英文在交接典禮上說，去年億載會交接時，因為行程的關係沒有參加，不過也發了賀電祝福億載會，有多元產業的成員，重要的經濟政策需要企業的協助。她承諾，南部將要起飛，不只是台南，整個南部將會有重要的建設，會有更乾淨的能源、更便利的交通，同時也感謝商會會員對社會的貢獻。

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  • 新任億載會長由南紡購物中心董事長侯博明（右四）擔任，總統蔡英文承諾，南部經濟將起飛。（記者王捷攝）

    新任億載會長由南紡購物中心董事長侯博明（右四）擔任，總統蔡英文承諾，南部經濟將起飛。（記者王捷攝）

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