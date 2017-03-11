〈南部〉高捷延伸南科 企業建言小英
2017-03-11
億載會會長交接 提四大建議
〔記者王捷／台南報導〕台南六十六個上市櫃的公司組成的「億載會」，昨日舉行第十五屆會長交接，總統蔡英文南下參加，新任會長由南紡購物中心董事長侯博明擔任，他說上任以後要發揮社會影響力，有四點想向總統建議，分別是台南的捷運、機場、觀光碼頭以及掃毒，希望中央能全力推動，蔡英文在現場也承諾，不只台南，整個南部將會往前發展。
促台南機場轉型為觀光機場
億載會的成立要追溯到二○○三年，東陽集團及大億集團，為了促進商業互相交流、學習成長而成立，每任會長都是一年任期，今年由南紡購物中心的董事長侯博明擔任。
盼擴大觀光碼頭、加強掃毒
侯博明說，今年他將擔任億載會的新會長，要發揮企業的社會責任與影響力，向總統建議台南應該要先推動四項政策，第一是將高雄捷運連線到台南，深入南科，讓台南成為一個方便的城市；第二是要讓台南的機場轉型成為觀光機場，雖然目前已有民航班機，但因為與空軍共用，顯得不夠用；第三點，要讓台南沿岸的觀光碼頭擴大、第四點則是加強掃毒。
蔡英文在交接典禮上說，去年億載會交接時，因為行程的關係沒有參加，不過也發了賀電祝福億載會，有多元產業的成員，重要的經濟政策需要企業的協助。她承諾，南部將要起飛，不只是台南，整個南部將會有重要的建設，會有更乾淨的能源、更便利的交通，同時也感謝商會會員對社會的貢獻。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠屋頂補助即起申請 最高80萬元
高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 高雄320起 一階限水
- 不住了！大批中客退訂南韓樂天飯店
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 樂陞股東會將延期5週
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 【食光走廊】在雲上開花
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！
- 印度航空34名空服員遭禁飛 原因是過重
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 蝶戀花事件 交部：將擬高齡遊覽車退場機制
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 《2017秋冬男裝週》7
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 自由廣場》中藥人才養成不能開倒車
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 《2017秋冬男裝週》16
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 金門殺警案 纏訟17年無罪確定
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 《2017秋冬男裝週》9
- 受災將滿6週年 日本311災民遭霸凌情況更加惡化
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 和泰產險成立 市場將大洗牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高捷延伸南科 企業建言小英
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分