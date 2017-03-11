〈南部〉中石化古蹟圍鐵皮 挨批醜陋
2017-03-11
要求做好環境維護 儘速拆除
〔記者蔡文居／台南報導〕中石化原台鹼安順廠日式宿舍區，經學界、文化界及地方爭取多年後，台南市政府於二年多前公告指定為市定古蹟。不過，中石化認為全區指定不合理，而提出行政救濟及訴訟，並將古蹟用鐵皮圍籬圍起來，地方痛批醜陋不堪，要求儘速拆除。
市議會建設委員會昨天會同環保局及地方代表前往中石化安順廠外勘，市議員李文正、顯宮里里長林英志及地方居民認為該圍籬醜陋不堪，要求拆除。李文正更痛批中石化毫無企業責任，該做法完全與文化古蹟及環境生態之維護背道而馳，要求中石化應做好古蹟環境維護，儘速拆除不當圍籬。
廠方：架圍籬避免遭人破壞
中石化安順廠則表示，宿舍區因被市府指定為古蹟，公司架設圍籬就是避免古蹟遭到他人破壞，而且該土地是中石化的私有土地，中石化有責任做好資產的管理維護。
中石化原台鹼安順廠日式宿舍區，於二○一四年十月經台南市古蹟委員會審議通過為市定古蹟，指定名稱為「原日本鐘淵曹達株式會社台南工場宿舍群」，古蹟本體包括十六棟宿舍、兩座水池及一座游泳池。
安順廠宿舍區為台南市安南區碩果僅存的日式木造建築宿舍群，迄今已七十餘年，民國七十一年安順廠關廠，房舍逐漸荒廢，目前還有卅九戶人家。荒廢後，因欖李紅樹林自然長成，形成全國獨一無二的欖李純林社區，加上古樸的建築與遍地的蘆葦，成為年輕人尋幽訪勝及新人拍攝婚紗照的熱門景點。
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