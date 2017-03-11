〈南部〉遇抗議 入現場 幼兒園被「糾正」

2017-03-11

〔記者洪定宏／高雄報導〕反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會前日到高市環保局前舉牌抗議，現場赫見某私立幼兒園也帶數十名大班幼兒在旁觀看，被人錄影後向電視台投訴，新聞播出後，教局調查，將依幼兒教育及照顧法「函文糾正」，要求園方依幼兒園教保服務實施準則，妥善規劃教保活動課程，落實戶外教學計畫。

園方強調，絕非刻意帶幼兒參加抗議活動，當天是前往澄清湖戶外教學，路過環保局前方，發現有校友帶孩子在表達環境保護訴求，且校友主動向園長打招呼，園長確認自救會成員休息中、無抗議行為，沒有安全疑慮，且與戶外教學的水資源議題相關，因此帶往現場，聽取自救會講解及說明，讓幼兒接受環境保護的機會教育，停留約十分鐘後離去。

教育局強調，依照相關法規，幼兒園戶外教學應該依照既定計畫進行，但園方未事先告知家長就臨時變更行程，將函文糾正。