| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉遇抗議 入現場 幼兒園被「糾正」

2017-03-11

〔記者洪定宏／高雄報導〕反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會前日到高市環保局前舉牌抗議，現場赫見某私立幼兒園也帶數十名大班幼兒在旁觀看，被人錄影後向電視台投訴，新聞播出後，教局調查，將依幼兒教育及照顧法「函文糾正」，要求園方依幼兒園教保服務實施準則，妥善規劃教保活動課程，落實戶外教學計畫。

園方強調，絕非刻意帶幼兒參加抗議活動，當天是前往澄清湖戶外教學，路過環保局前方，發現有校友帶孩子在表達環境保護訴求，且校友主動向園長打招呼，園長確認自救會成員休息中、無抗議行為，沒有安全疑慮，且與戶外教學的水資源議題相關，因此帶往現場，聽取自救會講解及說明，讓幼兒接受環境保護的機會教育，停留約十分鐘後離去。

教育局強調，依照相關法規，幼兒園戶外教學應該依照既定計畫進行，但園方未事先告知家長就臨時變更行程，將函文糾正。

廣告
  • 幼兒園未依既定的戶外教學計畫進行，臨時將掩埋場抗議活動當機會教育，教育局將函文糾正。（記者洪定宏翻攝）

    幼兒園未依既定的戶外教學計畫進行，臨時將掩埋場抗議活動當機會教育，教育局將函文糾正。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
綠屋頂補助即起申請 最高80萬元

高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈南部〉遇抗議 入現場 幼兒園被「糾正」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.