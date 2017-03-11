〈南部〉博弈公投噩夢 公民團體連署廢法

2017-03-11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋公民基金會與其他公民團體，為了一勞永逸解決博弈公投循環噩夢，發動廢除博弈公投惡法連署，除了串聯金馬等離島縣市外，並與台灣本島等公民團體合作，總計六十個公民團體連署，將進軍立法院遊說展開修法廢法動作。

歷經兩次博弈公投的澎湖，雖然反賭方都勝出，但相對付出的社會及公民成本過高，加上金門也已完成第一階段公投連署，四月三日就可知道是否達到第二階段連署門檻，讓離島陷入博弈公投惡性循環，因此解決之道必須廢除公投法源─離島建設條例十之二條，由澎湖海洋公民基金會發動連署。

六十個公民團體加入

廢除博弈公投惡法連署活動，由離島延燒至台灣本島，以澎湖海洋公民基金會、金門縣文化遺產保存學會、中華民國島嶼愛鄉協會、澎湖俠月食農漁學協會、台灣反賭博合法化聯盟等為發起團體，迅速獲得離島及台灣本島公民團體支持，共六十個團體加入；昨由海洋公民基金會執行長翁珍聖、安書房陳藹文發表廢除惡法宣言。

翁珍聖表示，完成公民團體廢除惡法連署動作後，下一步將前進立法院，拜會國民黨、民進黨及時代力量立院黨團尋求支持，並展開對立委個別遊說工作，進入修法廢法程序，呼應蔡英文總統「澎湖是一個健康而且富含自然生態及人文特色之海島」政策宣示，讓金馬澎三離島永遠擺脫博弈公投循環噩夢。