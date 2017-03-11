| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉博弈公投噩夢 公民團體連署廢法

2017-03-11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋公民基金會與其他公民團體，為了一勞永逸解決博弈公投循環噩夢，發動廢除博弈公投惡法連署，除了串聯金馬等離島縣市外，並與台灣本島等公民團體合作，總計六十個公民團體連署，將進軍立法院遊說展開修法廢法動作。

歷經兩次博弈公投的澎湖，雖然反賭方都勝出，但相對付出的社會及公民成本過高，加上金門也已完成第一階段公投連署，四月三日就可知道是否達到第二階段連署門檻，讓離島陷入博弈公投惡性循環，因此解決之道必須廢除公投法源─離島建設條例十之二條，由澎湖海洋公民基金會發動連署。

六十個公民團體加入

廢除博弈公投惡法連署活動，由離島延燒至台灣本島，以澎湖海洋公民基金會、金門縣文化遺產保存學會、中華民國島嶼愛鄉協會、澎湖俠月食農漁學協會、台灣反賭博合法化聯盟等為發起團體，迅速獲得離島及台灣本島公民團體支持，共六十個團體加入；昨由海洋公民基金會執行長翁珍聖、安書房陳藹文發表廢除惡法宣言。

翁珍聖表示，完成公民團體廢除惡法連署動作後，下一步將前進立法院，拜會國民黨、民進黨及時代力量立院黨團尋求支持，並展開對立委個別遊說工作，進入修法廢法程序，呼應蔡英文總統「澎湖是一個健康而且富含自然生態及人文特色之海島」政策宣示，讓金馬澎三離島永遠擺脫博弈公投循環噩夢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
綠屋頂補助即起申請 最高80萬元

高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈南部〉博弈公投噩夢 公民團體連署廢法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.