〈南部〉悠遊卡搭乘公共運輸優惠 最遲五月上線

2017-03-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市議員質疑持悠遊卡在高雄市沒有享受到優惠，認為北市簽了不平等條約；高雄市交通局表示，悠遊卡公司欲在高雄市與一卡通享有同樣優惠，必須完成驗票機軟硬體設定，預估今年四月或五月能完成設定，讓乘客享受跟一卡通同樣優惠。

高雄市交通局強調，外界一直誤解悠遊卡在高雄市搭公車或渡輪，不能享有與一卡通同樣的優惠措施，例如搭乘渡輪要四十元、一卡通只需二十元，公車方面持一卡通享有「市區公車一日二段吃到飽」，悠遊卡則沒有。

高雄市交通局指出，針對高雄市公車、渡輪的優惠方案，市府針對多卡通皆提供無差別待遇，去年發函邀請四家票證公司（一卡通、悠遊卡、HappyCash、icash）研商，進行相關設備軟硬體整合，悠遊卡公司均有派員南下與會，但至今尚未與公車上驗票機廠商完成軟硬體設定，才導致乘客持悠遊卡無法在高雄市搭公車、渡輪享有優惠。

交通局預估，依目前作業時程，悠遊卡公司及HappyCash（有錢卡）預定在今年四月或五月完成設定，屆時就能享有跟一卡通同樣的優惠，icash（愛金卡） 預計今年下半年才能設定完成。