| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉悠遊卡搭乘公共運輸優惠 最遲五月上線

2017-03-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市議員質疑持悠遊卡在高雄市沒有享受到優惠，認為北市簽了不平等條約；高雄市交通局表示，悠遊卡公司欲在高雄市與一卡通享有同樣優惠，必須完成驗票機軟硬體設定，預估今年四月或五月能完成設定，讓乘客享受跟一卡通同樣優惠。

高雄市交通局強調，外界一直誤解悠遊卡在高雄市搭公車或渡輪，不能享有與一卡通同樣的優惠措施，例如搭乘渡輪要四十元、一卡通只需二十元，公車方面持一卡通享有「市區公車一日二段吃到飽」，悠遊卡則沒有。

高雄市交通局指出，針對高雄市公車、渡輪的優惠方案，市府針對多卡通皆提供無差別待遇，去年發函邀請四家票證公司（一卡通、悠遊卡、HappyCash、icash）研商，進行相關設備軟硬體整合，悠遊卡公司均有派員南下與會，但至今尚未與公車上驗票機廠商完成軟硬體設定，才導致乘客持悠遊卡無法在高雄市搭公車、渡輪享有優惠。

交通局預估，依目前作業時程，悠遊卡公司及HappyCash（有錢卡）預定在今年四月或五月完成設定，屆時就能享有跟一卡通同樣的優惠，icash（愛金卡） 預計今年下半年才能設定完成。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
綠屋頂補助即起申請 最高80萬元

高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈南部〉悠遊卡搭乘公共運輸優惠 最遲五月上線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.