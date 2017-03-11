〈南部〉總統府南辦啟用 小英、花媽姊倆好
2017-03-11
〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕兌現選前承諾，總統府南部辦公室昨在高雄市政府鳳山行政中心成立，總統蔡英文親自主持成立儀式，並強調政府不能在冷氣房作決策，不能用台北觀點看天下，有了南辦，以後可以常來。
小英進一步指出，在南北平衡、區域平衡部分，政院未來會給予更多支持；她認為現在台灣經濟已感受到復甦跡象，盼各界合作努力運用機會，讓復甦力道更強，帶出下世代經濟發展契機。
總統府南辦內部約二三一坪，有貴賓室、會議室、辦公室與休息室，未來可能暫時由總統府資政張俊雄不定時進駐，作為總統府與基層溝通平台。
陳菊打趣高雄較霸氣 小英笑回應
地主、高雄市長陳菊打趣表示，小英總統在高雄設總統府南辦，可能是因高雄較溫暖、也可能高雄較霸氣，引起台下一陣笑聲；小英致詞時則回應高雄「霸氣說」，笑稱高雄最霸氣的應該是「市長」，且菊姊沒說要爭取南辦時，其他縣市都不敢爭取，菊姊說了以後，其他縣市更不敢爭取，現場又是一陣笑聲。
高雄全行程 陳菊一路同車相隨
蔡英文昨中午先訪視高雄六龜長照中心，下午再主持總統府南辦成立儀式，陳菊一路「同車」相隨，讓人感覺「黏ＴＴ」，似乎欲以行動化解先前花媽砲轟黨中央的傳聞。
蔡英文參訪完長照中心後，現場媒體追問：「總統，菊姊有當著你的面開砲嗎？」被層層隨扈包圍的蔡英文特地停下腳步，搖頭否認此事，嘴形說出「沒有」兩字後離去。
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