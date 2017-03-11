〈南部〉暖冬花期晚 霧台櫻花王開8成

2017-03-11

〔記者羅欣貞／霧台報導〕屏東縣霧台鄉有棵極富盛名的櫻花王，每年吸引遊客上山爭睹盛開美景，今年花期延後，目前開了約八成，接下來一週至半個月最適合賞花。

屬台灣原生種山櫻花的霧台櫻花王，樹齡約五十多年，樹形優美，每當櫻花綻放時，宛如一把超大花傘，六、七年前爆紅後，成為霧台鄉名樹。屋主杜志偉約三十多年前，因母親想種樹乘涼，將它從吉露山上移植過來，成長過程中修整枝椏，意外形成花傘。

杜志偉表示，今年暖冬氣候異常，櫻花王遲至三月才盛開，記憶中以前只有一年開在三月，這是第二次，去年花況因氣候因素不如往年，結果今年更不佳，花苞數約少兩成。

今年霧台櫻花雖然整體開得不如預期，花期也被天候打亂，但粉嫩花朵映襯部落湛藍天空，還是吸引遊客上山賞花，尤其櫻花王賞景拍照人潮更是絡繹不絕。居民呼籲遊客尊重部落文化，共同維護乾淨優美的賞花環境。